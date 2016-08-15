Galatasaray'da gözler Süper Lig'e çevrildi

Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'ı penaltı atışları sonucunda yenerek kupayı müzesine götüren Galatasaray'da gözler Spor Toto Süper Lig'e çevrildi.
Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.
Beşiktaş maçı sonrası teknik direktör Jan Olde Riekerink'in iki gün izin verdiği futbolcular, yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanarak Kardemir Karabükspor karşılaşması için ilk çalışmasını gerçekleştirecek.
AA