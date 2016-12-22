Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 3 Aralık Cumartesi günü yapılan 6. hafta maçında Galatasaray, sahasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler'i 87-53 mağlup etti.
Voleybol Efeler Ligi'nde aynı gün oynanan 9. hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, İnegöl Belediyesspor'u 3-2'lik skorla geçti.
Spor Toto Sutopu Süper Lig'de cumartesi günü yapılan 8. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Adalar Su Sporları Kulübü'nü 9-3 yendi.
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Galatasaray, İdmanocağı ile dün oynadığı 8. hafta müsabakasını 3-1'lik skorla kazandı.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 6. haftasında pazar günü oynanan maçta Galatasaray, sahasında İstanbul Üniversitesi'ni 76-70 yenme başarısı gösterdi.
Galatasaray Futbol Takımı da aynı gün Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile deplasmanda yaptığı 13. hafta müsabakasından 2-1 galip ayrıldı.
Galatasaray Odeabank ise dün Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta karşılaşmasında Muratbey Uşak'ı 83-73 mağlup etti.
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