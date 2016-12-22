Galatasaray

Kulübünün aralık ayı

divan kurulu

toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kulübün aralık ayı divan kurulu toplantısının Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleştirileceği belirtildi.

Toplantıda Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in, ekim ayında yapılan olağanüstü genel kurul sonrasındaki kulüp faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmede bulunacağı kaydedildi.

Ayrıca, kulüp ve bağlı ortaklıklarının eylül sonu itibarıyla kesin olmayan hesap özeti ile yönetsel ve sportif faaliyet raporlarının divan kurulunun görüşüne sunulacağı duyuruldu.

AA