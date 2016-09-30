"Galatasaray'da çok mutluyum"

Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Armindo Bruma, Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'de 2 Ekim Pazar günü Antalyaspor ile yapacağı maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bu sezon sergilediği etkili performansla dikkati çeken Bruma, sezon başında aldığı transfer teklifleriyle ilgili bir soru üzerine, "Sezon başında teklifler vardı. Galatasaray'da kalmayı tercih ettim ve bu tercihimden dolayı hiçbir pişmanlık duymuyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Hedefim her antrenman ve maçta kendimi geliştirmek ve takıma en üs seviyede yardım sağlamak." dedi.

İyi oynayan bir futbolcunun transfer teklifi almasının doğal olduğunu anlatan Armindo Bruma, "İyi oynamaya devam ettiğiniz zaman mutlaka bazı teklifler gelecektir. Bu normal ama benim Galatasaray ile olan kontratım devam ediyor. Burada olmaktan ve burada oynamaktan dolayı çok mutluyum. Tek hedefim kontratım boyunca takıma en iyi şekilde katkı vermek." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'a attığım gol önemliydi"

Armindo Bruma, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları derbide attığı golün, öz güveninin artması konusunda çok önemli olduğunu dile getirdi.

Bruma, bir soru üzerine, Beşiktaş'a attığı golden sonra örnek aldığı yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile herhangi bir görüşmesi olmadığını ifade etti.