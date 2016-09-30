Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.154
DOLAR
3.8490
STERLİN
5.3464
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

"Galatasaray'da çok mutluyum"

Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Armindo Bruma, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

"Galatasaray'da çok mutluyum"

Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Armindo Bruma, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

30 Eylül 2016 Cuma 14:46
716 Okunma

 Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Armindo Bruma, Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'de 2 Ekim Pazar günü Antalyaspor ile yapacağı maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bu sezon sergilediği etkili performansla dikkati çeken Bruma, sezon başında aldığı transfer teklifleriyle ilgili bir soru üzerine, "Sezon başında teklifler vardı. Galatasaray'da kalmayı tercih ettim ve bu tercihimden dolayı hiçbir pişmanlık duymuyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Hedefim her antrenman ve maçta kendimi geliştirmek ve takıma en üs seviyede yardım sağlamak." dedi.

İyi oynayan bir futbolcunun transfer teklifi almasının doğal olduğunu anlatan Armindo Bruma, "İyi oynamaya devam ettiğiniz zaman mutlaka bazı teklifler gelecektir. Bu normal ama benim Galatasaray ile olan kontratım devam ediyor. Burada olmaktan ve burada oynamaktan dolayı çok mutluyum. Tek hedefim kontratım boyunca takıma en iyi şekilde katkı vermek." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'a attığım gol önemliydi"

Armindo Bruma, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları derbide attığı golün, öz güveninin artması konusunda çok önemli olduğunu dile getirdi.

Bruma, bir soru üzerine, Beşiktaş'a attığı golden sonra örnek aldığı yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile herhangi bir görüşmesi olmadığını ifade etti.

AA

Son Güncelleme: 30.09.2016 14:48
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayArmindo BrumaSpor Toto Süper LigAntalyasporFlorya Metin Oktay TesisleriBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ