Galatasaray'da Çaykur Rizespor mesaisi

İSTANBUL
Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde pas çalışması yaptı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmaların yapıldığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Serdar Aziz, Kolbeinn Sigthorsson, Lukas Podolski ile Koray Günter antrenmanda yer almadı.
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Podolski gelecek hafta saha çalışmalarına başlayacak
Galatasaray'da tedavi süresi iyi geçen Lukas Podolski'nin gelecek hafta saha çalışmalarına başlayacağı açıklandı.
Berk İsmail 1,5 ay sahalardan uzak kalacak
Sarı-kırmızılı takımın genç forveti Berk İsmail Ünsal, Kayserispor ile oynanan A2 Ligi maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle 1,5 ay sahalardan uzak kalacak.
AA