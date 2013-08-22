Galatasaray'da Aysal-Terim zirvesi

İSTANBUL

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal ile teknik direktör Fatih Terim arasında, Türkiye Futbol Federasyonu'nun teklifiyle ilgili yaklaşık 1,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile dün bir görüşme yapan Terim, bugün ise Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Ünal Aysal'la bir araya geldi.

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından Aysal ve Terim herhangi bir açıklama yapmadan tesislerden ayrıldı.

Görüşmenin içeriğiyle ilgili olarak önümüzdeki saatlerde sarı-kırmızılı kulüp tarafından resmi açıklamada bulunulacağı bildirildi.