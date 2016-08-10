Galatasaray'a yeni forma sponsoru

İSTANBUL

Galatasaray Kulübü, futbol takımının forma göğüs reklamı için gayrimenkul markası Nef ile sponsorluk anlaşması yaptı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, Türk Telekom Arena'da düzenlenen törende, 31 milyon lirası garanti olmak üzere toplam 52,5 milyon lira tutarındaki 3 yıllık sponsorluk anlaşmasını imzaladı.

Törende konuşan Dursun Özbek, Galatasaray'ın Türk futbolunda öncü bir kurum olduğunu dile getirerek, "Galatasaray spora 111 yıl boyunca büyük katkı vermiş ve Türkiye'yi yurt içinde ve yurt dışında başarıyla temsil etmiş bir kulüp. Nef benzer şekilde tasarımcı ve yenilikçi bir kurum. Son derece de başarılı. Bu iki kurumun birbirlerine verecekleri enerjiyle yollarının daha açık olacağı ve başarı çizgisinin daha yukarı çıkacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Anlaşmanın iki kurum için de hayırlı olmasını diliyorum. Bu iş birliğinin uzun yıllara sirayet edeceğinden hiç kuşkum yok." ifadelerini kullandı.

Özbek, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) AŞ ile Florya ve Riva arsaları üzerinde proje geliştirmek amacıyla yaptıkları ön protokolü kulüp genel kuruluna götüreceklerini belirterek, "Emlak Konut ile yaptığımız ön protokol hem Riva hem de Florya'daki arsaların geliştirilmesine, Galatasaray'a getirebileceği faydanın ne olabileceğine dair bir ön protokoldur. Bu manada çalışmalarımız devam ediyor. Daha da netleşmesi halinde bu çalışmalar genel kurulun önüne gelecek. Genel kurul onay verdiği taktirde bu projeler gerçekleştirilecek. Olay böyledir." şeklinde görüş belirtti.

"Transferler ve harcamalar bir disiplin içerisinde"

Dursun Özbek, son dönemde üst üste yaptıkları transferlerin kulübe maliyetiyle ilgili bir soru üzerine, transferlerin spor hayatının vazgeçilmezi olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Takımların gençleşmeye, yenileşmeye ve performansını arttırmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla yaptığımız bütün transferler ve harcamalar bir disiplin içerisindedir. Bu disiplini UEFA kriterleri de bize empoze ediyor. Dolayısıyla 'Hele bu transferi yapalım sonra bakarız' şeklinde yapılmıyor. Biz kendi hesabımızı yaptık. Artık beraber olmak istemediğimiz sporcuları listeledik. Takımımızı da güçlü bir performansa taşıyacak futbolcuları renklerimize katıyoruz. Yaptığımız her şey belli bir matematiğin içindedir. "

Özbek, Türk Telekom Arena'nın yanına yapmayı planladıkları spor salonuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, "Spor salonu 13 bin 800 kişilik olarak tasarlanmıştı. Sonra bu kapasite 15 bin kişiye çıktı. Proje aşamasında, ruhsat çalışmaları yapılıyor şu anda. Konuyla ilgili Nef ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Nef ile yaptığımız anlaşma bir forma sponsorluk anlaşması. Nef çok başarılı bir inşaat firması. Eğer kendileri bu konuda bize bir katkı vereceklerse ben seve seve kabul ederim." diye konuştu.

Özbek, aralarında Hollandalı oyuncu Wesley Sneijder de olmak üzere bazı futbolculara verdikleri para cezasıyla ilgili bir soru üzerine "Biz yönetim olarak bu cezayı 14 futbolcuya verdik. Dolayasıyla bu disiplin yönetmeliğinin bir gereğidir. Yönetim kurulu böyle bir karar almıştır." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, Beşiktaş ile 13 Ağustos'ta yapacakları Turkcell Süper Kupa maçı için takımlarının motivasyonunun gayet iyi olduğunu da sözlerine ekledi.

Timur: "Galatasaray ile iş birliği yapmaktan onur duyuyoruz"

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur da uluslararası bir gayrimenkul markası olma hedefiyle yola çıktıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Biz iki sene önce sektör lideri haline geldik. Vizyonumuz uluslararası marka haline gelmekti. Artık uluslararası projelerimizi lanse ederken, bu konuda ülkemizin dünyada önemli bir markası olan Galatasaray ile iş birliği yapmaktan onur duyuyoruz. En önemlisi spora böyle bir katkı veriyor olmaktan ve bugünlerde ekonomimize güvenimizi, geleceğimize güvenimizi, ülkemizin gelecek yıllardaki güvenini toplum olarak vurgulamak her şeyden de önemli. Ben bu birlikteliğin uzun süreceğini düşünüyorum ve iki kuruma da hayırlı olmasını diliyorum."

Anlaşmanın detayları

Bu arada Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den, Borsa İstanbul'da yapılan açıklamayla sponsorluk anlaşmasının detayları paylaşıldı.

Sponsorluk anlaşmasının Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Türkiye'de oynanacak diğer maçlarda geçerli olacağı belirtildi.

Anlaşma kapsamında sarı-kırmızılılara 2016-2017 futbol sezonu için 9 milyon 500 bin lira, anlaşmanın devam etmesi halinde 2017-2018 futbol sezonu için 10 milyon 500 bin lira, 2018-2019 futbol sezonu için de 11 milyon lira olmak üzere toplam 31 milyon lira sponsorluk bedeli, performans primleriyle birlikte ise toplam 52 milyon 500 bin lira ödeneceği kaydedildi.