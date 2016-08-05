'Galatasaray'a geri döneceğimi düşünüyorum''

Galatasaray'daki görevinden ayrılan kaleci antrenörü Claudio Taffarel, sarı-kırmızılı takıma tekrar döneceğini düşündüğünü söyledi.

Brezilyalı antrenör, GSTV'ye yaptığı açıklamada, kaleciliği döneminde Galatasaray'dan iyi bir şekilde ayrılmadığını anlatarak, "Futbolculuk kariyerimde buradan iyi ayrılmamıştım. Geri dönmeyeceğimi düşünmüştüm. Bugün de antrenör olarak ayrılıyorum. Bu kez başka duygularla ayrılıyorum. Öyle güzel duygularla ayrılıyorum ki geri döneceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

Taffarel, sarı-kırmızılı taraftarların kendisini çok sevdiğini bildiğini vurgulayarak, "Gösterilen sevgiyi hiçbir zaman unutmayacağım. Benim içimdeki Galatasaray ve taraftar sevgisi, onların bana duyduğu sevginin iki katı belki. Bunu kalbimde sonsuza kadar saklayacağım. Umarım tekrar yollarımız kesişir." ifadelerini kullandı.

"Kalecilerden memnunum"

Claudio Taffarel, sarı-kırmızılı takımın kalecilerinin performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Fernando Muslera'nın çalışmayı seven iyi bir kaleci olduğunu anlatan Taffarel, "Muslera, takımın ve taraftarın sevdiği bir isim. Cenk aramıza sonradan katıldı ama potansiyeli çok yüksek, iyi bir kaleci. Galatasaray'a verecek çok şeyi var. Eray ise benimle başladı ve hep üzerine koydu. Oynaması gerekiyor. Çok temiz bir kalbi var. İsmail'in potansiyeli var. Başka takımda oynayıp tecrübe kazanacaktır. Alperen de geçen sezon kazandığı tecrübelere yenilerini ekleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Riekerink ile başlamak doğru bir karar"

Taffarel, Galatasaray'ın Hollandalı teknik direktör Jan Olde Riekerink ile devam etme kararını doğru bulduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Riekerink sıkıntılı bir dönemde geldi ve o an için en iyi çözüm oydu. 2-3 ay sürede bile yapılması gerekeni yaptı. Bir kupa kazandı. Bence sezona onunla başlamak doğru bir karar. İyi birteknik direktör, futbolcularla iletişimi çok iyi ve çalışkanlığını idmanlara yansıtan bir hoca. Ben bu sezon başarılı olacağını düşünüyorum."