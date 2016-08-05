Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118386
ALTIN
162.485
DOLAR
3.8354
STERLİN
5.3253
EURO
4.7207
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

'Galatasaray'a geri döneceğimi düşünüyorum''

Galatasaray'daki görevinden ayrılan kaleci antrenörü Claudio Taffarel, sarı-kırmızılı takıma tekrar döneceğini düşündüğünü söyledi.

'Galatasaray'a geri döneceğimi düşünüyorum''

Galatasaray'daki görevinden ayrılan kaleci antrenörü Claudio Taffarel, sarı-kırmızılı takıma tekrar döneceğini düşündüğünü söyledi.

05 Ağustos 2016 Cuma 10:39
594 Okunma
'Galatasaray'a geri döneceğimi düşünüyorum''

 Galatasaray'daki görevinden ayrılan kaleci antrenörü Claudio Taffarel, sarı-kırmızılı takıma tekrar döneceğini düşündüğünü söyledi.

Brezilyalı antrenör, GSTV'ye yaptığı açıklamada, kaleciliği döneminde Galatasaray'dan iyi bir şekilde ayrılmadığını anlatarak, "Futbolculuk kariyerimde buradan iyi ayrılmamıştım. Geri dönmeyeceğimi düşünmüştüm. Bugün de antrenör olarak ayrılıyorum. Bu kez başka duygularla ayrılıyorum. Öyle güzel duygularla ayrılıyorum ki geri döneceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

Taffarel, sarı-kırmızılı taraftarların kendisini çok sevdiğini bildiğini vurgulayarak, "Gösterilen sevgiyi hiçbir zaman unutmayacağım. Benim içimdeki Galatasaray ve taraftar sevgisi, onların bana duyduğu sevginin iki katı belki. Bunu kalbimde sonsuza kadar saklayacağım. Umarım tekrar yollarımız kesişir." ifadelerini kullandı.

"Kalecilerden memnunum"

Claudio Taffarel, sarı-kırmızılı takımın kalecilerinin performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Fernando Muslera'nın çalışmayı seven iyi bir kaleci olduğunu anlatan Taffarel, "Muslera, takımın ve taraftarın sevdiği bir isim. Cenk aramıza sonradan katıldı ama potansiyeli çok yüksek, iyi bir kaleci. Galatasaray'a verecek çok şeyi var. Eray ise benimle başladı ve hep üzerine koydu. Oynaması gerekiyor. Çok temiz bir kalbi var. İsmail'in potansiyeli var. Başka takımda oynayıp tecrübe kazanacaktır. Alperen de geçen sezon kazandığı tecrübelere yenilerini ekleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Riekerink ile başlamak doğru bir karar"

Taffarel, Galatasaray'ın Hollandalı teknik direktör Jan Olde Riekerink ile devam etme kararını doğru bulduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Riekerink sıkıntılı bir dönemde geldi ve o an için en iyi çözüm oydu. 2-3 ay sürede bile yapılması gerekeni yaptı. Bir kupa kazandı. Bence sezona onunla başlamak doğru bir karar. İyi birteknik direktör, futbolcularla iletişimi çok iyi ve çalışkanlığını idmanlara yansıtan bir hoca. Ben bu sezon başarılı olacağını düşünüyorum."

AA

Son Güncelleme: 05.08.2016 10:41
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayGSFutbolClaudio TaffarelFernando Muslera
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ