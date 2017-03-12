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Galatasaray zorlu virajda

Galatasaray, ilk yarıda önemli bir düşüş yaşadığı 4 haftalık seriye başlayacak.

Galatasaray zorlu virajda

Galatasaray, ilk yarıda önemli bir düşüş yaşadığı 4 haftalık seriye başlayacak.

12 Mart 2017 Pazar 11:12
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Galatasaray zorlu virajda

Spor Toto Süper Lig'de üst üste Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını kazanarak moral bulan Galatasaray, ilk yarıda önemli bir düşüş yaşadığı 4 haftalık seriye başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de üst üste Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını kazanarak moral bulan Galatasaray, ilk yarıda önemli bir düşüş yaşadığı 4 haftalık seriye başlayacak.

İnişli çıkışlı bir grafik sergilediği Süper Lig'de önce Antalyaspor'u, ardından da Gençlerbirliği'ni son dakika golleriyle 3-2 yenmeyi başaran sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk yarısında 9 puan yitirdiği 4 maçlık serinin rövanşlarını oynayacak.

Galatasaray, bu süreçte sırasıyla Trabzonspor, Adanaspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, 8. haftada Trabzonspor'a evinde 1-0 yenilip, ardından 9. haftada Adanaspor'u deplasmanda 1-0 yenerken, 10. haftada Medipol Başakşehir'e Türk Telekom Arena'da 2-1, 11. haftada ise Fenerbahçe'ye rakip sahada 2-0 mağlup olmuştu.

Yeniden çıkış için önemli şans

Teknik direktör Igor Tudor'un göreve gelmesinin ardından ilk 2 haftada Çaykur Rizespor'la deplasmanda 1-1 berabere kalıp, derbi maçta Beşiktaş'a evinde 1-0 mağlup olan Galatasaray, Antalyaspor ve Gençlerbirliği galibiyetleri sonrası yeniden çıkışa geçmek için önemli bir fırsat yakaladı.

Şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş'ın oldukça gerisinde kalmasına karşın, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım hayallerini sürdüren sarı-kırmızılılar, bu 4 maçlık seriden çıkaracağı puanlara büyük önem veriyor.

Gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray, 26. haftada Adanaspor'u konuk edecek. Lig ikincisi Medipol Başakşehir'i yakalamayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, rakibiyle 27. haftada deplasmanda oynayacak.

Galatasaray, 28. haftada ise Fenerbahçe'yi Türk Telekom Arena'da ağırlayacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar açısından da büyük önem taşıyan bu karşılaşmayı galip tamamlamayı hedefleyen Galatasaray, rakibi önünde ilk yarının rövanşını almaya çalışacak.

Tudor etkisi

Sarı-kırmızılı ekipte Jan Olde Riekerink'in yerine göreve getirilen teknik direktör Igor Tudor'un takım üzerindeki etkisi giderek daha fazla fark ediliyor.

Özellikle yaptırdığı ağır idmanlarla gündeme gelen ve takım kondisyonunu yukarılara çekmeye çalışan Hırvat çalıştırıcının bu planı, son dakika golleriyle kazanılan Antalyaspor ile Gençlerbirliği maçlarında kendini göstermiş durumda.

Öte yandan, son haftalarda Wesley Sneijder, Nigel de Jong, Semih Kaya, Luis Cavanda ve Eren Derdiyok'un antrenmanlar sırasında sakatlık yaşamaları da yapılan kondisyon yüklemesine bağlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasaraySüper Lig
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