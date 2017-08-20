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Galatasaray yenilenen kadrosuyla göz dolduruyor

Süper Lig'de geride kalan iki sezonda sergilediği performansla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray, yenilenen kadrosuyla 2017-2018'e etkili bir başlangıç yaptı ve sarı-kırmızılı camianın yüzünü güldürdü.

Galatasaray yenilenen kadrosuyla göz dolduruyor

Süper Lig'de geride kalan iki sezonda sergilediği performansla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray, yenilenen kadrosuyla 2017-2018'e etkili bir başlangıç yaptı ve sarı-kırmızılı camianın yüzünü güldürdü.

20 Ağustos 2017 Pazar 13:42
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Galatasaray yenilenen kadrosuyla göz dolduruyor

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de sezona yenilenen kadrosuyla başlayan ve oynadığı iki karşılaşmayı da farklı skorla kazanan Galatasaray'da yüzler gülüyor.

Geride kalan iki sezonda sergilediği performansla beklentilerin uzağında kalan ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-kırmızılı takım, yeni sezon öncesinde kadrosunda büyük bir revizyona gitti.

Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Galatasaray, Younes Belhanda, Maicon Pereira Roque, Mariano Ferreira Filho, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Fernando Francisco Reges ve Sofiane Feghouli gibi önemli oyuncuları transfer etti.

Sarı-kırmızılı ekipte Armindo Bruma, Semih Kaya, Cenk Gönen, Lukas Podolski, Salih Dursun, Wesley Sneijder, Sabri Sarıoğlu, Aurelien Chedjou, Josue Pesqueira ile yollar ayrılırken, Hakan Balta, Nigel de Jong ve Luis Cavanda da kadro dışı bırakıldı.

Yeni transferler göz dolduruyor

Galatasaray'ın yeni transferleri ilk iki haftada sergiledikleri performansla camianın yüzünü güldürdü.

Teknik direktör Igor Tudor, sakatlığı bulunan Sofiane Feghouli dışındaki 6 yeni transfere, ligde oynadıkları iki karşılaşmada da ilk 11'de görev verdi.

Yeni oyunculardan Maicon, güçlü fiziği ve tecrübesiyle stoperde güven verirken, vatandaşı Mariano da sağ bekteki mücadelesiyle dikkati çekti.

Galatasaray'da savunmanın önünde görev yapan Fernando ise iki maçta da takımının en verimli isimlerinden oldu. Brezilyalı futbolcu, forma giydiği iki karşılaşmada da takımının en fazla topla buluşan ve isabetli pas atan oyuncusu olmayı başardı.

Osmanlıspor'dan transfer edilen Ndiaye, ilk iki haftada takımın hücuma çıkmasında büyük rol oynarken, Belhanda da attığı bir gol ve yaptığı bir asistle gol yollarında önemli katkı sağladı.

Galatasaray'ın yeni forveti Gomis ise ilk iki maçta istekli futbolu ve attığı gollerle göz doldurdu.

Goller de yenilerden

Galatasaray'ın Süper Lig'de ilk iki haftada attığı 7 golün 5'ini yeni transferler kaydetti.

Galatasaray'ın kadrosundaki revizyon, ilk iki maçta görev alan eski futbolcuların performansına da yansıdı.

Süper Lig'de Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarını kazanan Galatasaray, geçen sezondan gelen galibiyet serisini de 6'ya çıkardı.

AA

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GalatasarayÖnce Vatan Gazetesi
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