Galatasaray ve Fenerbahçe'den millilere tebrik

İSTANBUL - Galatasaray ve Fenerbahçe, FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan milli takımı kutladı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinde yer alan mesajda, "Yunanistan'ı 80-71 yenerek bronz madalya kazanan milli takımımızın sporcularını, teknik heyetini ve idarecilerini en içten dileklerimizle kutlar; turnuvayı 7.6 sayı ve 7.9 ribaunt ortalamalarıyla tamamlayan sporcumuz Ege Arar'a da kariyerinde nice başarılar dileriz" denildi.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden de kutlama mesajı yayınlanarak şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan'ın Girit Adası’nda düzenlenen FIBA 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda, milli takımımız ev sahibi Yunanistan’ı 80-71 mağlup ederek bronz madalyayı ülkemize getirdi. Milli formayı başarıyla terleterek bronz madalyayı ülkemize getiren milli takımımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz."