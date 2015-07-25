Galatasaray-Udinese maçı iptal edildi

KLAGENFURT



Galatasaray Futbol Takımı'nın, Avusturya kampındaki hazırlık çalışmaları kapsamında İtalya'nın Udinese takımıyla yaptığı özel müsabaka, bir grup sarı-kırmızılı taraftarın taşkınlıkları üzerine tamamlanamadı.



Klangenfurt kentindeki Sportpark Stadı'nda gerçekleştirilen müsabakada, Galatasaray'ın koruduğu kalenin hemen arkasında tribünde yer alan bir grup taraftarın meşaleler yakıp, sahaya yabancı maddeler atmaları, karşılaşmanın sonlanmasına neden oldu.



Henüz ilk dakikalarda sahaya peş peşe patlayıcı maddeler atan grup, statta uyarı anonsu yapılmasına neden oldu. Eray İşcan'ın olduğu bölümde patlayan yabancı maddeler, bu oyuncu için de tehlike arz etti. Bazı futbolcuların o bölüme giderek uyarıda bulunmak istemeleri de grubun taşkınlığını önleyemedi.



Durumun sakinleşmesinin ardından müsabaka tekrar başlarken, 35. dakikada bu kez meşaleler, sis bombaları ve patlayıcı maddeler atılmaya başlandı. Bunun üzerine müsabakanın Avusturyalı orta hakemi Thomas Wieser, oyunu durdurup, yardımcıları Daniel Trampush ve Edin Ömerhodzic'i yanına çağırdı.



Statta bir kez daha uyarı anonsu yapıldığı anda, hakem üçlüsü soyunma odasına yönelirken, Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, oyuncularına işaret yaparak takımını maçtan çekti ve oyuncuları soyunma odasına götürdü.



Udinese teknik heyeti, karşılaşmanın devam edip etmeyeceğini Galatasaray yetkililerine danışırken, daha sonra sahada kısa süre bir antrenman yaptırıp, takımlarını soyunma odasına götürdüler.



Taşkınlık yapan gruba tepki



Yaptıkları taşkınlıklarla müsabakanın sonlanmasına neden olan taraftarlar, stadın diğer bölümlerinde yer alan sarı-kırmızılı futbolseverlerin tepkisini çekti.



Diğer tribünlerdeki taraftarların yuhalamalarına karşın taşkınlıklarını devam ettiren grup, bir süre stattan da ayrılmadı.