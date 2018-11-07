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Galatasaray turu zora soktu

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında deplasmanda Almanya'nın Schalke 04 takımına 2-0 yenilen Galatasaray, tur şansını zora soktu.

Galatasaray turu zora soktu

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında deplasmanda Almanya'nın Schalke 04 takımına 2-0 yenilen Galatasaray, tur şansını zora soktu.

07 Kasım 2018 Çarşamba 09:40
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Galatasaray turu zora soktu

İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında deplasmanda Almanya'nın Schalke 04 takımına 2-0 yenilenGalatasaray, tur şansını zora soktu.

Gruba Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 yenerek iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki maçlarda deplasmanda Portekiz temsilcisi Porto'ya 1-0 yenilirken, sahasında Schalke 04 ile golsüz berabere kaldı.

Dördüncü müsabakada deplasmanda Schalke 04'e Guido Burgstaller, Sebastian Uth'un golleriyle 2-0 mağlup olan Galatasaray, 4 puanda kaldı.

Lokomotiv Moskova'yı sahasında 4-1 yenen Porto, 10 puana çıktı ve liderliğini sürdürdü. Schalke 04 ise 8 puanla ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu mağlubiyetin ardından puan eşitliği durumunda Schalke 04'e karşı ikili averajı da kaybetti.

Schalke 04'e ilk kez yenildi

Galatasaray, Avrupa kupalarında 4. kez karşılaştığı Schalke 04'e ilk kez yenildi.

2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turunda eşleştiği Alman ekibi ile sahasında 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki müsabakayı ise 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Galatasaray, bu sezon gruptaki ilk maçta 0-0 berabere kaldığı rakibine son olarak deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Liderlik şansı bitti

Galatasaray'ın D Grubu'ndan lider çıkma ihtimali matematiksel olarak kalmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 2-0 yenildiği Schalke 04'ün 4 puan gerisine düştü. Portekiz ekibi Porto da sahasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 4-1 yenerek puanını 10'a çıkardı.

Bu skorların ardından Galatasaray'ın gruptan lider çıkma ihtimali sona erdi.

Rakip sahada galibiyete hasret

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı son 13 deplasman müsabakasında galip gelemedi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda Almanya'nın Schalke 04 takımına karşı 3-2'lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 13 maçta 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu periyottaki dış saha maçlarında 8 gol kaydederken, kalesinde 31 golü önleyemedi.

Son 5 resmi maçını kazanamadı

Galatasaray, çıktığı son 5 resmi maçında galibiyet alamadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte Spor Toto Süper Lig'de 3, UEFA Şamiyonlar Ligi'nde ise 2 müsabakayı kazanamadı.

Ligde Bursaspor ve Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup oldu. Fatih Terim'in öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Schalke 04 ile İstanbul'da yaptığı maçtan beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, son olarak Schalke 04'e 2-0 mağlup oldu.

Bu maçlarda rakip filelere 3 gol gönderen Galatasaray, kalesindeki 7 gole engel olamadı. 

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Anahtar Kelimeler:
Schalke 04GalatasarayUEFA Şampiyonlar Ligi
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