Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Medical Park Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maç, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 2018-2019 sezonuna 3'te 3 yaparak başlayan sarı-kırmızılı ekip, 9 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Galatasaray, son 2 sezon deplasmanda puan alamadığı Trabzonspor'u bu kez yenerek, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya moralli girmeyi hedefliyor.

Trabzonspor ise bu sezonki 3 müsabakasında birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 4 puan topladı ve müsabaka öncesi 9. sırada bulunuyor.

Ndiaye, 222 gün sonra sarı-kırmızılı formayı giyebilir

Galatasaray'ın İngiltere'nin Stoke City takımından kiraladığı eski oyuncusu Badou Ndiaye, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Trabzonspor'a karşı forma giyebilecek.

Ndiaye, Trabzonspor müsabakasında süre alması durumunda, 222 gün sonra sarı-kırmızılı formayı terletecek. Senegalli orta saha oyuncusu Galatasaray formasıyla son olarak geçen sezonun 18. haftasında 22 Ocak'ta oynanan Kayserispor müsabakasında mücadele etmişti.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor müsabakalarında forma giyemeyen Garry Rodrigues ile Aytemiz Alanyaspor maçında sol ayak altında ağrı hisseden Maicon Roque'nin durumu bugün yapılacak idmanın ardından belli olacak.

Ligde son 9 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 9 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Ligde geçen sezonun 28. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne mağlup olan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yi yendi.

Sarı-kırmızılılar, bu sezonun ilk üç haftasında ise MKE Ankaragücü, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçları galip tamamladı.