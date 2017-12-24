Galatasaray, Terim'le iyi başladı

8. dakikada Sabri Sabrioğlu'nun pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Andre Castro, savunmada Maicon'u geçmek isterken yerde kalınca, hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

9. dakikada penaltı atışını kullanan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

11. dakikada Fernando'nun pasıyla ceza sahasında topu kontrol eden Gomis'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'dan döndü.

19. dakikada Galatasaray skoru eşitledi. Gomis ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Rodrigues, kaleci Beto ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturdu: 1-1.

24. dakikada Belhanda'nın pasıyla sol tarafta topla buluşan Rodrigues'in şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.

27. dakikada Galatasaray önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Ndiaye'nin pasıyla ceza alanının sol çaprazında topu kontrol eden Rodrigues, altıpas gerisinde uygun durumda bulunan Gomis'i gördü. Bu futbolcunun yakın mesafeden bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Beto topu çıkartarak gole izin vermedi.

52. dakikada Belhanda'nın pasıyla sağdan çizgiye kadar inen Feghouli topu ceza sahasına çıkardı. Ön direkte Gomis'in gelişine yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.

53. dakikada Galatasaray öne geçti. Feghouli'nin sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında iyi yükselen Yasin Öztekin kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.

56. dakikada Linnes'in sağdan ortasında ceza sahasında Gomis'in indirdiği topa Yasin Öztekin vuruşunu yaparken, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

70. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ceza yayının sağ tarafında serbest atış kullanan Maicon, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-1.

90+2. dakikada Yasin Öztekin'in pasıyla ceza sahasına giren Feghouli, sol çaprazda topu tekrar Yasin'e bıraktı. Bu futbolcunun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Beto'dan döndü.

Devreye ikinci sırada girdi

Süper Lig'in önemli bölümünü lider götüren Galatasaray, devre arasına ikinci durumda girdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe galibiyetiyle puanını 35'e yükseltirken, 36 puanlı Medipol Başakşehir'in arkasında ikinci sırada yer aldı.

İlk yarıdaki 17 haftanın 14'ünde lider pozisyonunda yer alan sarı-kırmızılı takım, üst üste alınan deplasman mağlubiyetleriyle avantajını kullanamadı.

Evinde 11 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Göztepe galibiyetiyle Süper Lig'de evindeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

Ligde son iç saha yenilgisini, geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1'lik skorla alan sarı-kırmızılılar, ardından evinde oynadığı 11 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu karşılaşmalarda Galatasaray, 10 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Rodrigues ve Fernando sakatlandı

Galatasaraylı futbolcular Garry Rodrigues ve Fernando Reges, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Sarı-kırmızılı ekibin Göztepe önünde 1-1 eşitliği yakalamasını sağlayan golü 19. dakikada atan Rodrigues, 39. dakikada sağ arka adalesini tutarak saha içinde yere uzandı.

Oyuncu değişikliği için kenar yönetimine işaret yapan Rodrigues, 41. dakikada sahadaki yerini Yasin Öztekin'e bıraktı. Rodrigues'in oyundan çıkarken göz yaşlarını tutamadığı görüldü.

Fernando Reges ise maçın 90. dakikasında yerde kaldı. Sağlık ekibinin kontrolü sonrası sedyeye konan oyuncu, direkt olarak soyunma odasına götürüldü.

Bu oyuncunun yerine oyuna Sinan Gümüş girdi.

Maicon cezalı duruma düştü

Sarı-kırmızılı ekipte Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Roque, cezalı duruma düştü.

Müsabakanın 34. dakikasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'dan sarı kart alan Maicon, bu sezon 4. kez sarı kart görerek, ligde bir sonraki maçta oynama şansını kaçırdı.

Maicon, Süper Lig'in 18. haftasındaki Kayserispor maçında takımdaki yerini alamayacak.

Göztepeli futbolcu Tanju Kayhan, yaşadığı sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamadı.

Müsabakanın 65. dakikasında bir anda arka adalesini tutarak yerde kalan Tanju Kayhan, müsabakaya devam edemedi.

Sağlık heyetinin ilk kontrollerinin ardından oyuncu değişikliği işareti yapılırken, bu oyuncunun yerine 66. dakikada Leo Schwechlen müsabakaya dahil oldu.