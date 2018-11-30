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Galatasaray taraftarıyla buluşuyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarını, yarın statta taraftara açık antrenmanla tamamlayacak.

Galatasaray taraftarıyla buluşuyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarını, yarın statta taraftara açık antrenmanla tamamlayacak.

30 Kasım 2018 Cuma 10:15
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Galatasaray taraftarıyla buluşuyor

İSTANBUL

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbi öncesi yarın taraftarıyla bir araya gelecek.

Süper Lig'de 30 puanlı lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisine düşen, sakat ve cezalı futbolcularının çokluğundan dolayı sıkıntılı bir süreçten geçen sarı-kırmızılı ekip, derbiden önceki son antrenmanda taraftarıyla buluşacak.

Galatasaray, deplasmandaki Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını Türk Telekom Stadı'nda yapacak. Saat 19.05'te başlayacak antrenmana 50 bine yakın taraftarın gelmesi bekleniyor.

Antrenmanı, kombine kart sahipleri ve GS Store'dan 19,05 liralık alışveriş yapanların yanı sıra yarın Galatasaray Stadyum Müzesi ve stat turu bileti alan sarı-kırmızılı taraftarlar tribünden takip edebilecek.

Galatasaray, geçen sezon Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı derbi öncesinde de taraftara açık antrenman yapmış ve yaklaşık 30 bin futbolseverin önünde çalışmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayIdmanAntrenmanTaraftar
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