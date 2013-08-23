Galatasaray Sutopu Takımı'na LEN'den müjde

İSTANBUL

Avrupa Yüzme Birliği (LEN), bu sezon yeni statüyle oynanacak LEN Şampiyonlar Ligi organizasyonunda Galatasaray'ı elemelerden muaf tuttu.

Galatasaray Kulübü Sutopu Şube Yöneticisi Mehmet Bilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "LEN, bu sezon yeni statüyle oynanacak Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı eleme oynamayacak 8 takımdan biri olarak belirledi" dedi.

Yeni statüye göre 40'ın üzerinde takımın elemelerde mücadele edeceği organizasyonda, 8 takıma muafiyet getirildiğini aktaran Bilen, şöyle konuştu:

"Avrupa'nın en büyük 8 kulübü içinde tercih edilmek, Türk sutopusu açısından büyük olay. Yeni statüye göre 40'tan fazla takımın katılımıyla elemeler yapılacak ve buradan sadece 4 takım ana tablo maçlarına gelecek. Elemeden muaf tutulan 8 takım ve elemelerden gelen 4 takımın katılımıyla toplam 12 ekip, altışar takımlı iki grupta mücadele verecek. Gruplardan çıkacak üçer takım ise Altılı Final oynama hakkı kazanacak. Biz eleme maçları oynamadan 22 Kasım'da başlayacak grup maçlarına dahil olacağız."

"2015 yılında finale aday olduk"

Bilen, Galatasaray olarak 2014-2015 sezonu LEN Şampiyonlar Ligi Altılı Finali'ne ev sahipliği yapmak için aday olduklarını duyurdu.

Kulüp olarak gerekli başvuruları yaptıklarını açıklayan Bilen, "Avrupa sutopunun en önemli kulüp organizasyonunda final maçlarını İstanbul'da düzenlemeye talip olduk. Başka adaylar da var ancak favori kesinlikle biziz" açıklamasında bulundu.