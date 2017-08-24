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Galatasaray-Sivasspor maçına büyük ilgi

Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'ın yarın Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın biletleri yok sattı.

Galatasaray-Sivasspor maçına büyük ilgi

Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'ın yarın Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın biletleri yok sattı.

24 Ağustos 2017 Perşembe 15:45
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Galatasaray-Sivasspor maçına büyük ilgi

Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'ın yarın Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın biletleri yok sattı. 

Ligin 3. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak sarı-kırmızılı ekibin taraftarları, satışa çıkan biletlere büyük ilgi gösterdi.

Kulüp yetkililerinin verdiği bilgiye göre, dün satışa çıkarılan 20 bin biletin tamamı sarı-kırmızılı taraftarlarca alındı.

Ayrıca, bu maçı izlemeye gelemeyecek kombine sahipleri tarafından kulübe 500 bilet devredildiği ve bu biletlerin de tükendiği belirtildi.

Bu sezon için 31 bini aşkın kombine satışına ulaşan Galatasaray'ı, Demir Grup Sivasspor önünde 50 bin taraftarının desteklemesi bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigGalatasaraySivassporMaç
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