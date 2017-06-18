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Galatasaray sezonu açıyor

Galatasaray, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak.

Galatasaray sezonu açıyor

Galatasaray, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak.

18 Haziran 2017 Pazar 12:05
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Galatasaray sezonu açıyor

Geride kalan sezon Spor Toto Süper Lig'i dördüncü sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak sarı-kırmızılı takımda, teknik direktör Igor Tudor'un futbolculara verdiği 15 günlük izin bugün sona eriyor.

Sarı-kırmızılılar yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelerek, sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

Sezon sonunda milli takım kamplarına giden oyuncular ise 26 Haziran Pazartesi gününden itibaren takıma katılacak.

Slovakya'da kamp yapacak

Galatasaray, 28 Haziran Çarşamba günü yurt dışı kamp çalışması için Slovakya'nın Samorin kentine gidecek. 

AA

Son Güncelleme: 18.06.2017 12:10
Anahtar Kelimeler:
2017-2018 SezonuGalatasaray
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