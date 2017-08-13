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Galatasaray sezona yenilenen kadrosuyla başlayacak

Galatasaray sezona yenilenen kadrosuyla başlayacak Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesi kadrosunu 6 oyuncuyla takviye ederken, 9 futbolcu ile yollarını ayırdı. anasayfa > spor, futbol 13.08.2017 Galatasaray sezona yenilenen kadrosuyla başlayacak ilgili haberler Feghouli İstanbul'da Feghouli İstanbul'da Galatasaray'ın lig rekorları Galatasaray'ın lig rekorları Galatasaray galibiyetle başlamak istiyor Galatasaray galibiyetle başlamak istiyor Galatasaray, Feghouli'yi borsaya bildirdi Galatasaray, Feghouli'yi borsaya bildirdi Beşiktaş'tan forma rekoru Beşiktaş'tan forma rekoru İSTANBUL - Mehmet Fatih Duman Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu Kayserispor önünde açacak Galatasaray, kadrosunda önemli değişiklikler yaptı. Transfer dönemini oldukça yoğun geçiren sarı-kırmızılı ekip, son iki sezonda yaşanan hayal kırıklıklarının ardından bu kez işi sıkı tutarken, şu ana kadar kadrosunu 6 önemli isimle takviye etti. Galatasaray'da transfer döneminin sonuna kadar çalışmaların süreceği aktarılırken, ligin başlangıcında forma giyebilecek şekilde kadroya dahil edilen isimler, Younes Belhanda (Dinamo Kiev), Maicon Pereira Roque (Sao Paulo), Mariano Ferreira Filho (Sevilla), Bafetimbi Gomis (Swansea City), Badou Ndiaye (Osmanlıspor) ve Fernando Francisco Reges (Manchester City) oldu. Sarı-kırmızılı ekipte anlaşma sağlandığı belirtilen isimlerden West Ham United'dan Sofiane Feghouli ise henüz İstanbul'a gelmedi. 9 oyuncu ayrıldı Galatasaray'ın geride kalan sezon kadrosunda bulunan isimlerden 9'u, takımdan ayrıldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Armindo Bruma'yı Leipzig'e, Semih Kaya'yı Sparta Prag'a, Cenk Gönen'i Malaga'ya, Lukas Podolski'yi Vissel Kobe'ye, Salih Dursun'u Antalyaspor'a satarken, sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Wesley Sneijder ise Fransız ekibi Nice'in yolunu tuttu. Ayrıca, sözleşmeleri sona eren isimlerden Sabri Sarıoğlu, Göztepe'yle, Aurelien Chedjou, Medipol Başakşehir'le anlaşırken, kiralık sözleşmesi dolan Josue Pesqueira da kulübü Porto'ya döndü. Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Hakan Balta, Nigel de Jong ve Luis Cavanda, henüz başka bir takımla anlaşmadı. Sezon öncesi 5 hazırlık maçı yapıldı Sarı-kırmızılı futbol takımı, Süper Lig'de yeni sezon öncesi 2 ayrı kamp dönemi geçirirken, 5 özel müsabaka oynadı. Bu maçlardan 3'ünü kazanan Galatasaray, 1 karşılaşmayı kaybederken, 1 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı. İlk resmi maçlarda hayal kırıklığı Sezonun ilk resmi maçlarını UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda oynayan Galatasaray, aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaşattı. Bu turda İsveç temsilcisi Östersunds ile eşleşen sarı-kırmızılı takım, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybederken, Türk Telekom Stadı'ndaki rövanş müsabakasında da 1-1 berabere kaldı. Favori olarak gösterildiği eşleşmede istediği sonuçları alamayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne henüz temmuz ayında veda ederek beklentilerin çok altında bir performans ortaya koydu.

Galatasaray sezona yenilenen kadrosuyla başlayacak

Galatasaray sezona yenilenen kadrosuyla başlayacak Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesi kadrosunu 6 oyuncuyla takviye ederken, 9 futbolcu ile yollarını ayırdı. anasayfa > spor, futbol 13.08.2017 Galatasaray sezona yenilenen kadrosuyla başlayacak ilgili haberler Feghouli İstanbul'da Feghouli İstanbul'da Galatasaray'ın lig rekorları Galatasaray'ın lig rekorları Galatasaray galibiyetle başlamak istiyor Galatasaray galibiyetle başlamak istiyor Galatasaray, Feghouli'yi borsaya bildirdi Galatasaray, Feghouli'yi borsaya bildirdi Beşiktaş'tan forma rekoru Beşiktaş'tan forma rekoru İSTANBUL - Mehmet Fatih Duman Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu Kayserispor önünde açacak Galatasaray, kadrosunda önemli değişiklikler yaptı. Transfer dönemini oldukça yoğun geçiren sarı-kırmızılı ekip, son iki sezonda yaşanan hayal kırıklıklarının ardından bu kez işi sıkı tutarken, şu ana kadar kadrosunu 6 önemli isimle takviye etti. Galatasaray'da transfer döneminin sonuna kadar çalışmaların süreceği aktarılırken, ligin başlangıcında forma giyebilecek şekilde kadroya dahil edilen isimler, Younes Belhanda (Dinamo Kiev), Maicon Pereira Roque (Sao Paulo), Mariano Ferreira Filho (Sevilla), Bafetimbi Gomis (Swansea City), Badou Ndiaye (Osmanlıspor) ve Fernando Francisco Reges (Manchester City) oldu. Sarı-kırmızılı ekipte anlaşma sağlandığı belirtilen isimlerden West Ham United'dan Sofiane Feghouli ise henüz İstanbul'a gelmedi. 9 oyuncu ayrıldı Galatasaray'ın geride kalan sezon kadrosunda bulunan isimlerden 9'u, takımdan ayrıldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Armindo Bruma'yı Leipzig'e, Semih Kaya'yı Sparta Prag'a, Cenk Gönen'i Malaga'ya, Lukas Podolski'yi Vissel Kobe'ye, Salih Dursun'u Antalyaspor'a satarken, sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Wesley Sneijder ise Fransız ekibi Nice'in yolunu tuttu. Ayrıca, sözleşmeleri sona eren isimlerden Sabri Sarıoğlu, Göztepe'yle, Aurelien Chedjou, Medipol Başakşehir'le anlaşırken, kiralık sözleşmesi dolan Josue Pesqueira da kulübü Porto'ya döndü. Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Hakan Balta, Nigel de Jong ve Luis Cavanda, henüz başka bir takımla anlaşmadı. Sezon öncesi 5 hazırlık maçı yapıldı Sarı-kırmızılı futbol takımı, Süper Lig'de yeni sezon öncesi 2 ayrı kamp dönemi geçirirken, 5 özel müsabaka oynadı. Bu maçlardan 3'ünü kazanan Galatasaray, 1 karşılaşmayı kaybederken, 1 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı. İlk resmi maçlarda hayal kırıklığı Sezonun ilk resmi maçlarını UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda oynayan Galatasaray, aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaşattı. Bu turda İsveç temsilcisi Östersunds ile eşleşen sarı-kırmızılı takım, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybederken, Türk Telekom Stadı'ndaki rövanş müsabakasında da 1-1 berabere kaldı. Favori olarak gösterildiği eşleşmede istediği sonuçları alamayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne henüz temmuz ayında veda ederek beklentilerin çok altında bir performans ortaya koydu.

13 Ağustos 2017 Pazar 19:53
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Galatasaray sezona yenilenen kadrosuyla başlayacak

İSTANBUL

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) ikinci haftasında, Strasbourg'un sahasında Lille'i 3-0 yendiği karşılaşma ilginç anlara sahne oldu.

Meinau Stadı'nda oynanan karşılaşmada Lille Teknik Direktörü Marcelo Bielsa'nın 3 oyuncu değişiklik hakkını ilk yarıda kullanması ve kaleci Mike Maignan'ın kırmızı kart görmesiyle, ikinci devrede takımın kalesine önce forvet Nicolas de Preville, sonrasında stoper Ibrahim Amadou geçti.

Maçın ikinci yarısında karşılaşma golsüz devam ederken kaleci Mike Maignan, 63. dakikada kırmızı karttan oyun dışında kaldı. 10 kişi kalan Lille'de oyuncu değiştirme hakkı olmadığı için kaleyi önce forvet Nicolas de Preville devraldı. Önemli bir gol pozisyonunu kurtaran forvet oyuncusu, 74. dakikada Jonas Martin'in golüne engel olamadı ve Strasbourg üstünlüğü yakaladı.

Golün ardından bu kez kaleye stoper Ibrahim Amadou geçti. Amadou, 82. dakikada Strasbourg'un kullandığı penaltıda köşeyi doğru tahmin etse de Lienard'ın vuruşunu engelleyemedi ve fark 2'ye çıktı.

89. dakikada Jeremy Grimm'in uzaktan çektiği şuta müdahale eden Amadou, golü önleyemedi ve maç ev sahibi Strasbourg'un 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Strasbourg 3 golle 3 puanı alıp, sezonun ilk galibiyetini elde etti.

AA

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GalatasaraySezonKadroönce Vatan
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