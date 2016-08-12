Galatasaray sezona kupayla başlamayı hedefliyor

Geride kalan sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan sarı-kırmızılı takımın, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.45'te oynayacağı Süper Kupa maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Bu sezon 10. kez düzenlenen organizasyonu en fazla kazanan ekip olan Galatasaray, Beşiktaş karşısından galibiyetle ayrılarak, kupayı 5. kez müzesine götürmeye çalışacak.

Sarı-kırmızılı takım, yarınki maçı kazandığı takdirde son 5 yılda 4. kez kupanın sahibi olacak.

Koray dışında eksik yok

Galatasaray'da Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalacak Koray Günter dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Jan Olde Riekerink'in, sakatlıktan yeni çıkan Semih Kaya ile maç eksiklikleri bulunan yeni transferler Serdar Aziz ve Luis Pedro Cavanda'yı da ilk 11'de görevlendirmesi beklenmiyor.

Almanya Milli Takımı ile 2016 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ettiği için takıma geç katılan Lukas Podolski'nin de yarınki maça yedek başlaması öngörülüyor.

Gözler Bruma'da olacak

Hazırlık maçlarında sergilediği etkili performansla göz dolduran Portekizli futbolcu Armindo Bruma, Galatasaray'ın derbideki en büyük kozlarından biri olacak.

Sol açıkta forma giyen Bruma, sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı 5 maçta da gol atmayı başardı. Portekizli futbolcu, hazırlık maçlarında 6 kez topu filelerle buluşturdu.

Muhtemel 11

Galatasaray'ın Beşiktaş karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Fernando Muslera, Sabri Sarıoğlu, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş (Lukas Podolski), Wesley Sneijder, Armindo Bruma, Eren Derdiyok