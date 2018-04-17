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Galatasaray şampiyonluk için sahada

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finalinin ikinci maçında yarın İtalya'nın Reyer takımına konuk olacak.

Galatasaray şampiyonluk için sahada

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finalinin ikinci maçında yarın İtalya'nın Reyer takımına konuk olacak.

17 Nisan 2018 Salı 10:12
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Galatasaray şampiyonluk için sahada

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finalinin ikinci maçında yarın İtalya'nın Reyer takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Venedik'teki Taliercio Spor Salonu'nda yapılacak maç TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşma beINSports Haber'den naklen yayımlanacak.

Galatasaray, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada rakibini 90-68 mağlup etmişti. Sarı-kırmızı ekip, rövanş karşılaşmasını kazanması halinde veya 22 sayıdan daha az farkla mağlup olması durumunda kupanın sahibi olacak.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde başlayan mücadelesini Avrupa Kupası'nda sürdürdü.

Avrupa Ligi grup aşamasında oynadığı 14 maçta 6 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, organizasyondan elenerek yoluna Avrupa Kupası'nda devam etti.

FIBA Avrupa Kupası'na çeyrek finalden dahil olan sarı-kırmızılı ekip, bu turda İspanya temsilcisi Spar Citylift'i eleyerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde de İspanya ekibi Perfumerias Avenida'yı eleyen sarı-kırmızılı takım, adını finale yazdırdı.

İtalyan ekibi Reyer ise bu sezon FIBA Avrupa Kupası'nda grup aşamasını namağlup tamamladıktan sonra Fransa'nın Saint-Amand ve Slovakya'nın Good Angels ekiplerini eleyerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Mersin Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde de Hatay Büyükşehir Belediyespor'a üstünlük sağlayan İtalyan temsilcisi, finalist oldu.

Kazanırsa üçüncü kupası olacak

Galatasaray, organizasyonda mutlu sona ulaşması durumunda Türkiye'ye üçüncü Avrupa kupasını getirecek.

Sarı-kırmızılı takım, 2008-2009 sezonunda FIBA Avrupa Kupası, 2013-2014 sezonunda ise FIBA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayGalatasaray Kadın Basketbol TakımıFIBAFIBA Avrupa Kupası
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