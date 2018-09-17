Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94760
ALTIN
241.868
DOLAR
6.2882
STERLİN
8.2271
EURO
7.3113
Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'da trafik kazası: 1 ölü,...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Kars'ta 9 yaşındaki kız çocuğunun kaybolması
Kars'ta 9 yaşındaki kız çocuğunun...
Fenerbahçe 3 hafta sonra kazandı
Fenerbahçe 3 hafta sonra kazandı
Dünyaca ünlü isimler Harbiye'de
Dünyaca ünlü isimler Harbiye'de

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında yarın Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk edecek

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında yarın Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk edecek

17 Eylül 2018 Pazartesi 10:24
0 Okunma
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor

İSTANBUL

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında yarın Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek. 

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon mutlu sona ulaşarak Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılma hakkı elde eden sarı-kırmızılı takım, D Grubu'nda Lokomotiv Moskova'nın yanı sıra Portekiz'den Porto ve Almanya'dan Schalke 04 ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'da kasığında zorlanma tespit edilen Emre Akbaba'nın durumu bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.

Grubun diğer maçında Schalke 04, Porto'yu ağırlayacak.

İki sezon aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde

Galatasaray, iki sezon aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde 2015-2016 sezonunda boy gösteren sarı-kırmızılı takım, 2016-2017'de cezası nedeniyle Avrupa kupalarında yer alamamıştı.

Galatasaray, geçen sezon da UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds ekibine elenmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayŞampiyonlar LigiLokomotiv MoskovaFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe 3 hafta sonra kazandı
Fenerbahçe 3 hafta sonra kazandı
Potada millilerin rakibi Slovenya
Potada millilerin rakibi Slovenya
Comolli: En iyi alternatif, Fenerbahçe B adında bir takım kurmak
Comolli: En iyi alternatif, Fenerbahçe B adında bir takım kurmak
Boksör Şükrü Altay, kıtalararası altın kemer kazandı
Boksör Şükrü Altay, kıtalararası altın kemer kazandı
Göztepe'den Kayserispor'a geçit yok
Göztepe'den Kayserispor'a geçit yok
Beşiktaş 10 kişi kaldığı maçı kazandı
Beşiktaş 10 kişi kaldığı maçı kazandı
Milliler Avrupa şampiyonu
Milliler Avrupa şampiyonu
MKE Ankaragücü: 1 - Akhisarspor: 0
MKE Ankaragücü: 1 - Akhisarspor: 0
'Üç büyüklerin' divan başkanları bir araya geliyor
'Üç büyüklerin' divan başkanları bir araya geliyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ