Galatasaray sahasında puan kaybetti

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında Galatasaray, sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

İlk yarı

3. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Fernando'nun yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı soluna gelen topu güçlükle uzaklaştırdı.

8. dakikada Mariano'nun çıkarken kaptırdığı topla etkili gelen Atiker Konyaspor'da Jahovic, ceza sahasına hareketlenen Traore'ye pasını aktardı. Bu oyuncudan önce zamanında dönen Ömer Bayram, meşin yuvarlağı kornere yollayarak büyük bir tehlikeyi önledi.

16. dakikada Eren Derdiyok'un ceza sahası dışından doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruşta, top üstten auta çıktı.

18. dakikada Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içi sol çaprazında alan Ömer Ali Şahiner'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

20. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında arka direkte, altıpas gerisinde yükselen Eren Derdiyok, kafayla vurduğu meşin yuvarlağı farklı şekilde auta yolladı.

41. dakikada Ömer Ali Şahiner'in pasıyla Galatasaray savunmasını arkasına sarkarak ceza sahasına giren Jahovic'in karşı karşıya vuruşunda kaleci Muslera sağına gelen meşin yuvarlağı çıkardı. Uruguaylı file bekçisinden dönen topa Ömer Ali'nin ceza sahası dışında gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

51. dakikada Milosevic'in ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına girerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Jahovic'in şutunda, top üstten auta çıktı.

54. dakikada sağ kanada atılan topa hareketlenerek savunma arkasına sarkan Jahovic, son çizgiye indikten sonra meşin yuvarlağı yerden ortaya çevirdi. Penaltı noktası civarında topla buluşan Milosevic'in uygun durumda şutunda, araya giren savunma oyuncusu Maicon meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

60. dakikada Atiker Konyaspor gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen konuk takım atağında uzun süre topu süren Traore'nin ara pasıyla Jahovic ceza sahasına girdi. Makedon futbolcu, Ozan Kabak'ın araya girmesiyle şut açısı bulamasa da topu ceza sahası içi sağ çaprazındaki Ömer Ali Şahiner'e aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda top yakın kale direğinden oyun alanına döndü.

63. dakikada Selçuk İnan'ın ceza sahası dışından şutunda, top yandan auta çıktı.

69. dakikada Galatasaray ilginç bir golle öne geçti. Mariano'nun sağdan ortasında altıpasta Fallou Diagne'nin kafayla uzaklaştırmak istediği top, takım arkadaşı Uğur Demirok'a çarparak ağlara gitti: 1-0.

86. dakikada kendi yarı alanında aldığı topla hızla Atiker Konyaspor sahasına geçen Eren Derdiyok, ara pasıyla Onyekuru'yu kaçırdı. Sol çaprazdan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Nijeryalı futbolcunun plase vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

87. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Skubic, ceza sahasında Serdar Aziz ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek, penaltı kararı verdi. Bunun üzerine Serdar Aziz topu hakem Hüseyin Göçek'e fırlattığı gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart gördü.

90. dakikada penaltıyı kullanan Skubic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.