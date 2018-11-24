Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93003
ALTIN
207.898
DOLAR
5.2775
STERLİN
6.7733
EURO
5.9813
Galatasaray sahasında puan kaybetti
Galatasaray sahasında puan kaybetti
Kupada 5. eleme turunun kura çekimi yapıldı
Kupada 5. eleme turunun kura...
TFF son dakika golü attı
TFF son dakika golü attı
'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' 1 Ocak'ta vizyonda
'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'...
Bir meyve yersen 5 kilometre koş
Bir meyve yersen 5 kilometre...

Galatasaray sahasında puan kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında Galatasaray, sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray sahasında puan kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında Galatasaray, sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 09:15
0 Okunma
Galatasaray sahasında puan kaybetti

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında Galatasaray, sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

İlk yarı

3. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Fernando'nun yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı soluna gelen topu güçlükle uzaklaştırdı.

8. dakikada Mariano'nun çıkarken kaptırdığı topla etkili gelen Atiker Konyaspor'da Jahovic, ceza sahasına hareketlenen Traore'ye pasını aktardı. Bu oyuncudan önce zamanında dönen Ömer Bayram, meşin yuvarlağı kornere yollayarak büyük bir tehlikeyi önledi.

16. dakikada Eren Derdiyok'un ceza sahası dışından doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruşta, top üstten auta çıktı.

18. dakikada Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içi sol çaprazında alan Ömer Ali Şahiner'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

20. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında arka direkte, altıpas gerisinde yükselen Eren Derdiyok, kafayla vurduğu meşin yuvarlağı farklı şekilde auta yolladı.

41. dakikada Ömer Ali Şahiner'in pasıyla Galatasaray savunmasını arkasına sarkarak ceza sahasına giren Jahovic'in karşı karşıya vuruşunda kaleci Muslera sağına gelen meşin yuvarlağı çıkardı. Uruguaylı file bekçisinden dönen topa Ömer Ali'nin ceza sahası dışında gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

51. dakikada Milosevic'in ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına girerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Jahovic'in şutunda, top üstten auta çıktı.

54. dakikada sağ kanada atılan topa hareketlenerek savunma arkasına sarkan Jahovic, son çizgiye indikten sonra meşin yuvarlağı yerden ortaya çevirdi. Penaltı noktası civarında topla buluşan Milosevic'in uygun durumda şutunda, araya giren savunma oyuncusu Maicon meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

60. dakikada Atiker Konyaspor gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen konuk takım atağında uzun süre topu süren Traore'nin ara pasıyla Jahovic ceza sahasına girdi. Makedon futbolcu, Ozan Kabak'ın araya girmesiyle şut açısı bulamasa da topu ceza sahası içi sağ çaprazındaki Ömer Ali Şahiner'e aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda top yakın kale direğinden oyun alanına döndü.

63. dakikada Selçuk İnan'ın ceza sahası dışından şutunda, top yandan auta çıktı.

69. dakikada Galatasaray ilginç bir golle öne geçti. Mariano'nun sağdan ortasında altıpasta Fallou Diagne'nin kafayla uzaklaştırmak istediği top, takım arkadaşı Uğur Demirok'a çarparak ağlara gitti: 1-0.

86. dakikada kendi yarı alanında aldığı topla hızla Atiker Konyaspor sahasına geçen Eren Derdiyok, ara pasıyla Onyekuru'yu kaçırdı. Sol çaprazdan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Nijeryalı futbolcunun plase vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

87. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Skubic, ceza sahasında Serdar Aziz ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek, penaltı kararı verdi. Bunun üzerine Serdar Aziz topu hakem Hüseyin Göçek'e fırlattığı gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart gördü. 

90. dakikada penaltıyı kullanan Skubic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAtiker KonyasporSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kupada 5. eleme turunun kura çekimi yapıldı
Kupada 5. eleme turunun kura çekimi yapıldı
Trabzonspor'un son antrenmanı tesislerinde
Trabzonspor'un son antrenmanı tesislerinde
TFF son dakika golü attı
TFF son dakika golü attı
Beşiktaş çıkış arıyor
Beşiktaş çıkış arıyor
Formula 1'de son durak Abu Dabi
Formula 1'de son durak Abu Dabi
Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda çalışacak
Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda çalışacak
Bıçak sırtı bir pozisyondayız
Bıçak sırtı bir pozisyondayız
Kupada kura çekimi yarın
Kupada kura çekimi yarın
Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ