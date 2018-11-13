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Galatasaray, ratiopharm Ulm'u konuk edecek

Sarı-kırmızılılar, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 7. maçında yarın Alman ekibiyle karşı karşıya gelecek

Galatasaray, ratiopharm Ulm'u konuk edecek

Sarı-kırmızılılar, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 7. maçında yarın Alman ekibiyle karşı karşıya gelecek

13 Kasım 2018 Salı 09:42
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Galatasaray, ratiopharm Ulm'u konuk edecek

İSTANBUL

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 7. maçında yarın Almanya temsilcisi ratiopharm Ulm'u ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, Tivibu Spor HD'den naklen yayımlanacak.

A Grubu'nda yaptığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 yenilgi gören sarı-kırmızılı ekip, 6 takım arasında 5. sırada yer aldı. 6 maçın 3'ünü kazanan ratiopharm Ulm, puan sıralamasının 4. basamağında bulunuyor.

İki takım arasında Almanya'da oynanan ilk maçı ratiopharm Ulm 103-92 kazanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayRatiopharm UlmULEB Avrupa Kupası
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