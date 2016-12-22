İSTANBUL
Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yarın bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes'le karşılaşacak.
Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Oynadığı son 4 karşılaşmada sadece bir galibiyet elde edebilen sarı-kırmızlılar, 4 galibiyet ve 9 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.
Son iki maçından yenilgiyle ayrılan Anadolu Efes ise 6 galibiyet, 7 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.
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