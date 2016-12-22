İSTANBUL
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında yarın Rusya temsilcisi UNICS Kazan'a konuk olacak.
THY Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yaparak ilk 5 maçını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 7 maçta 4 galibiyet alırken, UNICS Kazan deplasmanında da kazanmaya çalışacak.
Toplam 16 takımın mücadele ettiği ligde Galatasaray Odeabank, 4 galibiyet ve 8 yenilgiyle 15. durumda bulunurken, UNICS Kazan ise 3 galibiyet ve 9 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.
Kazan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
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