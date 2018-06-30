Galatasaray Nagatomo'nun bonservisini aldı

İki yıllık anlaşma yapılan Nagatomo'nun bonservisi için Inter Kulübüne 2,5 milyon avro ödeyecek sarı-kırmızılı kulüp, 31 yaşındaki sol beke de her sezon için 2 milyon avro verecek.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Yuto Nagatomo ve kulübü Inter ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 2,5 milyon avro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2 milyon avro sabit transfer ücreti ödenecektir."