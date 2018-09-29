Galatasaray maç fazlasıyla lider

İSTANBUL

2. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası yayı içinde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Maicon kullandı. Brezilyalı stoperin vuruşunda top kaleci Sehic'in solundaki direğe çarparak auta gitti.

11. dakikada Donk'un pasına hareketlenen Ndiaye, ceza sahası yayı gerisinde kaleci ile karşı karşıya kalacağı pozisyonda meşin yuvarlağı kontrol edemeyince, Sehic topun sahibi oldu.

17. dakikada Acka'nın hatalı pasında topu kaparak soldan ceza sahasına giren Rodrigues'in vuruşunda, kaleci Sehic sağına gelen topu yatarak kontrol etti.

24. dakikada sağdan ceza sahasına giren Feghouli, pasını gerideki Emre Akbaba'ya çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Sehic'te kaldı.

İlk yarının kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir pozisyon yaşanmadı ve devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarı

52. dakikada Feghouli'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, top üstten auta gitti.

55. dakikada Feghouli'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Rodrigues, pasını uygun durumdaki Eren Derdiyok'a aktardı. Bu oyuncunun altıpas önünde yaptığı vuruşta kaleci Sehic, sağına gelen meşin yuvarlağı güçlükle çeldi ve iki hamlede kontrol etti.

57. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ndiaye, kaleci ile karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak Sehic meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

65. dakikada İbrahim Akdağ'ın uzaktan şutunda, top yandan auta çıktı.

67. dakikada Ömer Bayram'ın sağdan kullandığı kornerde ön direkte Serdar Aziz'in kafayla vurduğu top, yandan auta gitti.

74. dakikada Galatasaray, müsabakada öne geçti. Ömer Bayram'ın sağdan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Maicon, kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak yakın direğin yanından ağlara gitti: 1-0.

81. dakikada Feghouli'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Rodrigues, meşin yuvarlağı soluna çekerek şutunu attı. Etkisiz giden şutta kaleci Sehic, yatarak topun sahibi oldu.

Mücadele, 1-0 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Sahasında bileği bükülmüyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 23 mücadelede mağlubiyet yaşamadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda çıktığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.

Galatasaray, evindeki son 23 lig maçının 22'sini kazanırken, birinden beraberlikle ayrıldı.

İç sahada galibiyet serisi 16 maça çıktı

Galatasaray, iç sahadaki galibiyet serisini 16 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda geçen sezonun 9. haftasında 0-0 sona eren Fenerbahçe maçından sonra çıktığı 16. maçı da kazandı.

Terim'in 300. lig maçında

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekibin başındaki 300. lig maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı ekipteki 4. dönemini geçiren tecrübeli teknik adam, 300 lig müsabakasında 197 galibiyete ulaştı. Fatih Terim, Galatasaray'ın başında ligde 65 beraberlik ve 38 de yenilgi yaşadı.

Terim yönetimindeki Galatasaray, ligde 646 gol atarken, kalesinde 276 gol gördü.

Emre Akbaba sakatlandı

Galatasaray'da Emre Akbaba, sol ayağından sakatlanarak oyundan çıktı.

Müsabakanın 29. dakikada şut çekmek için ayağını salladığı sırada Moussa Kone ile çarpışan Emre Akbaba, tedavisinin ardından oyuna devam etti.

Sarı-kırmızılı futbolcu, 33. dakikada kendisini yere bırakarak kenara geldi. Tedavisinin ardından yeniden sahaya dönen ve kendisini deneyen Emre'nin yerine 38. dakikada Fernando Reges girdi.

Maicon'dan bu sezon ilk gol

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Roque, bu sezon ilk kez gol attı.

Sarı-kırmızılı ekipte geride kalan sezon rakip fileleri 5 kez havalandıran Maicon, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Erzurumspor galibiyete hasret

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de henüz galibiyet alamadı.

Bu sezon yükseldiği Spor Toto Süper Lig'de 6 haftada 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan mavi-beyazlı takım, Galatasaray müsabakasından da 3 puan çıkaramadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 7 maçta 2 puanla ligin son sırasında kaldı.

Galatasaray cephesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından yaptığı açıklamada, birçok gol pozisyonuna girdiklerini belirterek, "On veya üstü pozisyonumuz var. Uzaktan da değil, 18'in ve altıpasın içinde net pozisyonlar. Zaman zaman hafif kalp çarpıntılı, heyecanlı ve isyanlı anlar geçirdik. Sonuçta 3 puan önemli." dedi.

Maçın ilk yarısında Garry Rodrigues'in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonun penaltı olduğunu savunan Terim, "Bana söylenen penaltı olduğu. Açıkçası oyun devam ederken ikaz edildi ki hakem bekledi. Demek ki VAR'a gitmeye gerek görmediler. Bize göre penaltı, onlara göre değil. Olabilir. Ben oralarda değilim. Penaltılar verilir, verilmez. Ben başka yerlerdeyim. Oyun oynama isteğine hep beraber katılmalıyız. İçeri girince analizcimiz önüme pozisyonu getirdi. Penaltıdır değildir, birşey diyemem." ifadelerini kullandı.

"EURO 2024'ü alamamıza üzüldüm"

Fatih Terim, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ev sahipliğinin Türkiye'ye verilmemesine üzüldüğünü söyledi.

Terim, adaylık sunumundaki filmi beğendiğini belirterek, "Filmi çok beğendim. Alınamamasının üzüntüsü içindeyim. Alamadığımızdan dolayı çok üzgünüm. Milletimiz bunu hak ediyor ama bence hep beraber bu konuyu yeniden irdelemeliyiz." dedi.

"Feghouli'nin performansından memnunum"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, bu sezon ilk kez ilk 11'de forma giyen Sofiane Feghouli'nin performansından memnun olduğunu söyledi.

Cezayirli futbolcunun performansını değerlendiren Terim, "Her oyuncu ocak ve temmuz ayına kadar bizim için çok değerli. Feghouli, oynamadığı için kondisyonunda sıkıntı olabilir. Belli zaman sonra yorulduğu için içeri aldım. Kenarda da Rodrigues ile Onyekuru'nun yerini değiştirdim. Bence o da doğru oldu. Rodrigues'e tedbir almışlardı. İkisi de rahatladı. Feghouli'yi korumaya aldım. Çıkma zamanlaması da doğruydu. Her şeye rağmen uzun bir süre sonra performansından memnunum." şeklinde görüş belirtti.

"Ömer Bayram'dan çok memnunum"

Fatih Terim, yeni transfer Ömer Bayram'ın performansını överek, "Nagatomo'yu dinlendiriyorsunuz, kendi başına 3 saat idman yapıyor. O kadar istekli bir oyuncu. Ömer Bayram, çok önemli bir oyuncumuz olacağını gösterdi. Kendisini tebrik ediyorum. İlk maçı olmasına rağmen çok uzun yıllardır Galatasaraylı gibi oynadı. Bizle daha da gelişecektir. Ömer'den çok memnunum. Allah göstermesin Nagatomo'ya birşey olursa, gözümüzü kırpmadan koyacağımız bir oyuncumuz var." ifadelerini kullandı.