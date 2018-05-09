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"Galatasaray'la Bornova Stadı'nda karşılaşacağız"

Göztepe Kulübü Başkanı Sepil, "Yeni stadımızın inşaatı bitene kadar maçlarımızı Bornova Stadı'nda oynayacağımızı herkese belirttik. Gelecek sezon da böyle olacak." dedi.

"Galatasaray'la Bornova Stadı'nda karşılaşacağız"

Göztepe Kulübü Başkanı Sepil, "Yeni stadımızın inşaatı bitene kadar maçlarımızı Bornova Stadı'nda oynayacağımızı herkese belirttik. Gelecek sezon da böyle olacak." dedi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 10:10
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"Galatasaray'la Bornova Stadı'nda karşılaşacağız"

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son hafta mücadelesinde konuk edecekleri Galatasaray ile Bornova Stadı'nda karşılaşacaklarını bildirdi.

Sepil, gazetecilere yaptığı açıklamada, son hafta oynayacakları Galatasaray maçı için "Atatürk Stadı'nda oynanabilir" şeklinde yorumların olduğunu ancak bunun tartışılmaya açılmasının bile doğru olmadığını söyledi.

Kulüp olarak tavırlarının çok net olduğunu aktaran Sepil, "Sezon başında karşılaşmalarımızı Atatürk Stadı'nda oynamayacağımızı zaten söyledik. Yeni stadımızın inşaatı bitene kadar maçlarımızı Bornova Stadı'nda oynayacağımızı herkese belirttik. Gelecek sezon da böyle olacak." diye konuştu.

"Bizim için her takım eşit, herkes misafirimiz"

Sepil, ligin ilk haftalarında seyircisiz oynadıkları Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını da Bornova Stadı'nda yaptıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu iki kulübe ekstra bilet verdik mi? Bu Galatasaray için de geçerli olacak. Kimse değişik bir muamele görmeyecek. Bizim için her takım eşit, herkes misafirimiz. Diğer kulüplere nasıl davrandıysak Galatasaray’a da aynı şekilde davranacağız. Zaten Galatasaray'ın maçı Atatürk Stadı'nda oynama talebi bile olmadı. İstanbul’dan birileri bir şeyler söylüyor, camiada kaygılar oluşuyor. Bizim Göztepe olarak bunlara izin vermememiz gerekir. Sanki kulüple taraftar ayrı düşünüyormuş gibi hava yaratılıyor. Ben de mecburen bu konular hakkında cevap veriyorum. Tekrar ediyorum, Galatasaray'la Bornova Stadı'nda karşılaşacağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigGalatasarayBornova StadıFenerbahçeTrabzonspor
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