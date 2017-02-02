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"Galatasaray kupa takımıdır"

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 4 Şubat Cumartesi günü Galatasaray ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, rakiplerinin kupadaki başarısına vurgu yaptı.

"Galatasaray kupa takımıdır"

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 4 Şubat Cumartesi günü Galatasaray ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, rakiplerinin kupadaki başarısına vurgu yaptı.

02 Şubat 2017 Perşembe 14:01
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"Galatasaray kupa takımıdır"

Galatasaray maçı hazırlıkları kapsamında yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, "Hem maça gelenler hem de evinde maçları izleyecek insanlar için güzel bir hafta. Beşiktaş-Fenerbahçe, Medipol Başakşehir-Galatasaray ve diğer maçlar... Kupada final gibi yerleri hedefliyorsan, bu tür rakiplerle yolun bir yerde kesişecek. Galatasaray ligin değerli bir takımı. Yanlış hatırlamıyorsam son 3 sene kupayı kazanan takım. Galatasaray, kupa takımıdır." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'in kupada daha önce final oynama başarısı gösterdiğini hatırlatan Abdullah Avcı, hem ligde hem de kupada sonuna kadar gitmek istediklerini belirtti.

"Adebayor şu anda fizik olarak iyi duruyor"

Takımın yeni transferi Adebayor'un dünyaca tanınan bir futbolcu olduğunu ve takıma büyük katkı sağlayacağına inandığını dile getiren Avcı, şunları kaydetti:

"Adebayor'un oyuncu kalitesiyle ilgili bir sıkıntı zaten yok. Bütün dünyanın tanıdığı bir oyuncu. Adebayor, geçen sene de gündemimize gelmişti. Bu sene son dakika itibarıyla transferi gerçekleşti. Kendisiyle özel bir görüşme de yaptık. Onun heyecanını görüşmelerimizde fark edebiliyoruz. Şu anda fizik olarak iyi duruyor ama son verileri içimizdeki departmanlardan alacağız. Şu anda enerjisi yüksek ve takıma adaptasyonu iyi gibi duruyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıAdebayorAbdullah Avcı
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