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Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulu başladı

Haliç Kongre Merkezi'nde başlayan toplantıda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, üyelerden bazı konularda yetki isteyecek.

Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulu başladı

Haliç Kongre Merkezi'nde başlayan toplantıda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, üyelerden bazı konularda yetki isteyecek.

29 Eylül 2018 Cumartesi 11:04
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Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulu başladı

Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı başladı.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, 2018 yılı hesap dönemi bütçe revizyonu, finansal işlemler, çoğunluk hissesi muhafaza edilmek kaydıyla şirket hisseleri üzerinde tasarrufta bulunma, Galatasaray Adası'nın yanı sıra Mecidiyeköy ve Beyoğlu'ndaki taşınmazların içinde bulunduğu bazı gayrimenkul işlemleri, Kemerburgaz'da yapılacak yeni tesislerle ilgili işlemler ve yeni spor salonu inşası konularında genel kuruldan yetki isteyecek.

Genel kurulda üyelerden yetki talep edilecek konular arasında, Galatasaray Basketbol Anonim Şirketi ve Galatasaray Voleybol Anonim Şirketi'nin kurulması da yer alıyor.

Olağanüstü genel kurulda Divan Başkanlığı'na Metin Aslan seçildi. Toplantıyı yönetmeye talip olan İrfan Aktar ile Metin Aslan arasında oylama yapıldı. Divan Başkanlığı'na oy çokluğuyla Aslan getirildi.

Gündemdeki tüzük değişikliği maddesi iptal edildi

Genel kurul gündeminde yer alan, tüzükteki bazı maddelerde değişiklik yapılması talebi oylamaya sunulmayacak.

Divan Başkanı Metin Aslan, toplantıyı açmadan önce kendilerine gelen evrakı okuttu. Gündemdeki 8. madde olan tüzük değişikliği talebinin tüzüğe aykırı olduğunu aktaran Aslan, gündem maddesinin gün sonunda oylanmayacağını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Haliç Kongre MerkeziGalatasarayGalatasaray Kulübü
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