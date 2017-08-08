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Galatasaray Kulübüne yeni iş ortağı

Galatasaray Kulübü, Türk Telekom Stadı'nın "yaşayan stada" dönüşmesi yolunda Workinton firmasıyla iş birliği yaptı.

Galatasaray Kulübüne yeni iş ortağı

Galatasaray Kulübü, Türk Telekom Stadı'nın "yaşayan stada" dönüşmesi yolunda Workinton firmasıyla iş birliği yaptı.

08 Ağustos 2017 Salı 11:57
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Galatasaray Kulübüne yeni iş ortağı

Galatasaray KulübüTürk Telekom Stadı'nın "yaşayan stada" dönüşmesi yolunda Workinton firmasıyla iş birliği yaptı.

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına Galatasaray Kulübü Ticaret Direktörü Ali Öğüdücü ile Workinton Üst Yöneticisi (CEO) Pınar Massena katıldı.

Bu anlaşmayla Türk Telekom Stadı'nın sadece maç günü değil, 365 gün çalışan bir kompleks haline geldiğini vurgulayan Ali Öğüdücü, şunları kaydetti:

"Bizim için önemli bir gün. Kulüplerimiz sahada mücadele ediyor ancak sahadaki başarılar için ekonomik kaynaklara ihtiyacımız var. Bunun için taraftarımıza güzel projeler sunmamız gerekiyor. Bu proje Türkiye'de bir ilk. Galatasaray Workinton yeni bir marka. İki önemli markanın bir araya gelmesi çok büyük bir sinerji oluşturdu. Bizim bundan sonra yaşayan stat projemizin ilk adımı bu. Açtığımız ofis alanlarıyla Galatasaray taraftarları artık, Türk Telekom Stadı'nda maç seyretmenin yanı sıra evleri gibi kullanacaklar. Ofis, masa kiralayabilecekler. İş üretecekler."

Yeni spor salonları, stadyum lokantası açacaklarını aktaran Öğüdücü, "Yakında stadyum gezisi ve müzesi de olacak. Bir zamanlar şehrin dışında denilen stadımızın ne kadar cazibe merkezi olduğunu hep birlikte göreceğiz. Özellikle bugün itibarıyla herkesi Türk Telekom Stadı'ndaki bu keyifli çalışma alanlarına davet ediyoruz. Ofislerimizin yarısını kiraladık bile." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTürk Telekom StadıWorkintonGS
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