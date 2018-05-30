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Galatasaray'da Mustafa Cengiz yeniden başkan
Galatasaray'da Mustafa Cengiz yeniden başkan

Galatasaray Kulübünden seçim tebrikleri için teşekkür mesajı

Galatasaray Kulübü, 26 Mayıs Cumartesi günü düzenlenen ve Mustafa Cengiz'in yeniden başkan seçildiği olağan seçimli genel kurul sonrası gönderilen tebrikler için teşekkür mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübünden seçim tebrikleri için teşekkür mesajı

Galatasaray Kulübü, 26 Mayıs Cumartesi günü düzenlenen ve Mustafa Cengiz'in yeniden başkan seçildiği olağan seçimli genel kurul sonrası gönderilen tebrikler için teşekkür mesajı yayımladı.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 14:24
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Galatasaray Kulübünden seçim tebrikleri için teşekkür mesajı

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeniden başkanlığa seçilen başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunu hem telefon edip hem de telgraf çekerek kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, çok sayıda kişi ve kuruma teşekkür edildi.

Mesajda, Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na, telefon ya da mektup gönderilerek yapılan tebrikleri için teşekkür edildiği belirtildi.

Kulubün açıklamasında , "Binlerce mesaj ile dünyanın her tarafından yönetimimizi kutlayan Galatasaray camiasına, sporseverlere en samimi duygularımızla candan teşekkürlerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa CengizGalatasarayGS
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