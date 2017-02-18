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Galatasaray Kulübünden sakat futbolcular açıklaması

Adalesinde birinci derece zorlanma olan Hakan Balta'nın tedavisine başlandı. Sneijder ve Carole kondisyoner eşliğinde, Eren Derdiyok özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray Kulübünden sakat futbolcular açıklaması

Adalesinde birinci derece zorlanma olan Hakan Balta'nın tedavisine başlandı. Sneijder ve Carole kondisyoner eşliğinde, Eren Derdiyok özel program dahilinde çalıştı.

18 Şubat 2017 Cumartesi 13:43
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Galatasaray Kulübünden sakat futbolcular açıklaması

Galatasaray Kulübü, sakatlıkları bulunan futbolcuların durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, antrenmanda yaşadığı ağrı nedeniyle Kardemir Karabükspor maçı kadrosuna alınmayan Hakan Balta'nın, sağ uyluk iç adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiği ve tecrübeli futbolcunun günü tedavi ile geçirdiği kaydedildi.

Tedavilerine devam edilen futbolculardan Wesley Sneijder ve Lionel Carole'ün kondisyoner eşliğinde, Eren Derdiyok'un ise saha ve salonda özel program dahilinde çalıştığı duyuruldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFutbolcuWesley Sneijder
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