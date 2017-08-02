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Galatasaray Kulübünden 'Galatasaray Adası' açıklaması

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası'nın satılacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Galatasaray Kulübünden 'Galatasaray Adası' açıklaması

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası'nın satılacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:08
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Galatasaray Kulübünden 'Galatasaray Adası' açıklaması

Galatasaray KulübüGalatasaray Adası'nın satılacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı basın organlarında Galatasaray Adası'nın satılacağına yönelik haberlerin yer aldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Galatasaray Adası'nın satılacağı yönündeki haberlerin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Galatasaray Kulübü Derneği Tüzüğü'ne göre satış yetkisi yönetimde değil genel kuruldadır ve Galatasaray Adası ile ilgili bu yönde ne alınmış bir karar ne de bir girişim söz konusudur. Tamamen dedikoduya dayandırılan, kaynağı belirsiz ve mesnetsiz bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray KulübüGalatasaray AdasıGS
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