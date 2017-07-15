Galatasaray Kulübü 15 Temmuz'a ilişkin birlik mesajı yayımladı

Galatasaray Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde bir açıklama yaparak birlik mesajı verdi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde "Darbelerin karşısında, demokrasinin yanındayız" başlığıyla yer alan açıklamada, "FETÖ/PDY'nin hain darbe girişimine karşı, 2016'nın 15 Temmuz günü Kuvâ-yi Milliye ruhunu yeniden canlandırdık, Türkiye olarak bir kez daha kazandık, bir kez daha bir ve birlikte olduğumuzu gösterdik. 15 Temmuz darbe girişiminin sene-i devriyesinde, hainlerin vicdansız saldırılarına karşı demokrasi destanı yazan milletimizi bir kez daha kutluyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar, gazilerimize şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.