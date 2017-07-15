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Galatasaray Kulübü 15 Temmuz'a ilişkin birlik mesajı yayımladı

Galatasaray Kulübünden açıklama, "FETÖ/PDY'nin hain darbe girişimine karşı, 2016'nın 15 Temmuz günü Kuvâ-yi Milliye ruhunu yeniden canlandırdık, Türkiye olarak bir kez daha kazandık, bir kez daha bir ve birlikte olduğumuzu gösterdik" mesajı verildi.

Galatasaray Kulübü 15 Temmuz'a ilişkin birlik mesajı yayımladı

Galatasaray Kulübünden açıklama, "FETÖ/PDY'nin hain darbe girişimine karşı, 2016'nın 15 Temmuz günü Kuvâ-yi Milliye ruhunu yeniden canlandırdık, Türkiye olarak bir kez daha kazandık, bir kez daha bir ve birlikte olduğumuzu gösterdik" mesajı verildi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:54
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Galatasaray Kulübü 15 Temmuz'a ilişkin birlik mesajı yayımladı

Galatasaray Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde bir açıklama yaparak birlik mesajı verdi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde "Darbelerin karşısında, demokrasinin yanındayız" başlığıyla yer alan açıklamada, "FETÖ/PDY'nin hain darbe girişimine karşı, 2016'nın 15 Temmuz günü Kuvâ-yi Milliye ruhunu yeniden canlandırdık, Türkiye olarak bir kez daha kazandık, bir kez daha bir ve birlikte olduğumuzu gösterdik. 15 Temmuz darbe girişiminin sene-i devriyesinde, hainlerin vicdansız saldırılarına karşı demokrasi destanı yazan milletimizi bir kez daha kutluyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar, gazilerimize şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA

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