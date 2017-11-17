Galatasaray, kötü serisine son vermek istiyor

Galatasaray, ligdeki önemli rakiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 13 karşılaşmada galibiyet göremedi.

Galatasaray, 2015-2016 sezonunun 22. haftasında, 21 Şubat 2016'da Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçtan sonra söz konusu takımlar karşısında kazanmayı başaramadı.

Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 13 müsabakada, sahadan 9 mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda 7 gol kaydeden Galatasaray, kalesinde 21 gole engel olamadı.

Medipol Başakşehir karşısında 2 mağlubiyet bir beraberlik

Galatasaray, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynadığı son 3 müsabakayı kazanamadı.

Turuncu-lacivertli ekip karşısında son galibiyetini 2015-2016 sezonunun ilk yarısındaki maçta 2-0'lık skorla elde eden sarı-kırmızılı takım, daha sonraki 3 karşılaşmada iki mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı.

Son dönemde Trabzonspor ile oynadığı 3 maçı da yitiren sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe karşısında ikişer mağlubiyet ve beraberlik aldı, Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmalarda ise iki yenilgi ve bir beraberlikle sahadan ayrıldı.

Tudor döneminde 5 mağlubiyet, bir beraberlik

Galatasaray, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı 6 maçın 5'ini kaybetti, birinde berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, geçen sezonun 21. haftasında takımın başına geçen Tudor'un yönetiminde Trabzonspor'la oynadığı 2 maç, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'le yaptığı birer müsabakayı kaybetti.

Galatasaray, Hırvat teknik adam döneminde Fenerbahçe ile yaptığı iki maçta birer beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Bu maçlarda sadece bir gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 10 gole engel olamadı.