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Galatasaray, Konya deplasmanında

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta maçında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Konya deplasmanında

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta maçında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

13 Ocak 2017 Cuma 06:44
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Galatasaray, Konya deplasmanında

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta maçında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de sezonun 16 haftalık ilk bölümünü 33 puanla üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 24 puanla 7. sırada yer alan Atiker Konyaspor karşısından galibiyetle ayrılarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde son 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, Konya deplasmanında da iyi bir netice elde ederek yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Galatasaray'da kart cezalısı olan Yasin Öztekin, Armindo Bruma ve Aurelien Chedjou, Atiker Konyaspor maçında görev yapamayacak.

Galatasaray'da tedavisi tamamlanan ancak henüz hazır durumda olmayan Tolga Ciğerci de yarınki maçta forma giyemeyecek.

Tedavilerine devam edilen Luis Cavanda ile kaleciler Cenk Gönen ve Eray İşcan da müsabakanın kadrosunda bulunmayacak.

31. randevuda

İki takım arasında geride kalan 30 lig maçından 23'ünü Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 63 golüne, yeşil-beyazlılar 17 golle yanıt verebildi.

Geçen sezon Galatasaray, deplasmanda 4-1 galip geldi, İstanbul'daki müsabaka golsüz sona erdi.

Rodriguez ilk maçına çıkacak

Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues, Atiker Konyaspor karşısında ilk resmi maçına çıkacak.

Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in, kanat oyuncuları Yasin Öztekin ve Bruma'nın yokluğunda Rodrigues'e ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.

Muslera özel eldivenle mücadele edecek

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, parmağındaki sakatlık nedeniyle Atiker Konyaspor maçında özel eldivenle mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı takımın Antalya'da yaptığı hazırlık kampında sol el serçe parmağı kırılan Uruguaylı kaleci, kendisi için hazırlanan özel eldivenle sahaya çıkacak.

Cenk Gönen ve Eray İşcan'ın sakat olması nedeniyle sarı-kırmızılı takımın yedek kalecisinin, altyapıda oynayan 17 yaşındaki Batuhan Ahmet Şen olması bekleniyor.

Galatasaray'da Hollandalı futbolcular Wesley Sneijder ve Nigel de Jong, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasaraySpor Toto Süper LigAtiker KonyasporRodriguez
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