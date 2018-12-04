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Galatasaray, Keçiörengücü'ne konuk alacak

Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak

Galatasaray, Keçiörengücü'ne konuk alacak

Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak

04 Aralık 2018 Salı 09:59
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Galatasaray, Keçiörengücü'ne konuk alacak

İSTANBUL

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın deplasmanda TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek.

Başkent Ankara'daki Aktepe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.

Kupada 17 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan Galatasaray, bu sezonki organizasyona 5. turda dahil oldu. Keçiörengücü ise üçüncü turda Manisa Büyükşehir Belediyespor, dördüncü turda da Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor'u eleyerek 5. tur biletini aldı.

Galatasaray geçen sezon kupanın yarı finalinde Akhisarspor'a elenmişti.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 18, 19 ya da 20 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Emre Akbaba ile cezalılar Badou Ndiaye, Ryan Donk ve Serdar Aziz müsabakanın kadrosunda bulunmayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayKeçiörengücüZiraat Türkiye Kupası
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