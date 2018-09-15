Galatasaray Kasımpaşa'yı farklı yendi

İSTANBUL

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.

Türk Telekom Stadı'na namağlup lider gelen lacivert-beyazlı ekip karşısında sarı-kırmızılı takıma farklı galibiyeti getiren golleri, ikinci yarıda Eren Derdiyok, Garry Rodrigues (2) ve Serdar Aziz attı.

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında aldığı bu galibiyetle hem maç fazlası ve averajla liderlik koltuğuna oturdu hem de UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 18 Eylül Salı günü Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral buldu.

Sarı-kırmızılı takım ligde puanını 12'ye çıkarırken, Kasımpaşa da aynı puanda kaldı.

Evindeki yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı.

Türk Telekom Stadı'nda 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya yenilen sarı-kırmızılı takım, daha sonra çıktığı 22 müsabakada rakiplerine boyun eğmedi.

Galatasaray, evindeki son 22 lig maçının 21'ini kazanırken, birinden beraberlikle ayrıldı.

Eren Derdiyok'un 3. golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü atan Eren Derdiyok, Süper Lig'de bu sezon 3. kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Eren Derdiyok, ligde MKE Ankaragücü ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında da birer kez ağları havalandırmıştı.

Müsabakada iki kez fileleri havalandıran Garry Rodrigues ise ligde bu sezon ilk gollerini Kasımpaşa'ya attı.

Ozan Kabak alkış aldı

Galatasaray'da Süper Lig'de ilk kez 11'de görev yapan Ozan Kabak, Kasımpaşa maçındaki performansıyla taraftarlardan alkış aldı.

Stoperde Serdar Aziz ile birlikte görev alan 18 yaşındaki futbolcu, lacivert-beyazlı takımın birçok atağına başarılı bir şekilde müdahale etti.

Özellikle ilk yarının son bölümünde Kasımpaşa'nın Trezeguet ile girdiği pozisyonları başarılı bir şekilde savuşturan genç futbolcuyu, tribünler uzun süre alkışladı.

Onyekuru'nun golü VAR'a takıldı

Galatasaray'ın maçın 90+5. dakikasında Henry Onyekuru ile bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edildi.

Eren Derdiyok'un pasıyla sol çaprazda topla buluşan Nagatomo, meşin yuvarlağı ceza sahasında uygun durumda bulunan Onyekuru'ya çıkardı. Nijeryalı futbolcu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderirken, VAR'ın uyarısıyla hakem Bülent Yıldırım pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izledi.

Bülent Yıldırım, görüntüyü izledikten sonra pozisyonun ofsayt olduğunu belirterek golü iptal etti.

Kasımpaşa'nın ilk puan kaybı

Kasımpaşa, Süper Lig'de bu sezon ilk puan kaybını Galatasaray karşısında yaşadı.

Ligin ilk 4 haftasında sırasıyla Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü ile oynadığı maçları kazanan lacivert-beyazlı takım, Galatasaray'a 4-1 yenilerek hem namağlup unvanını hem de liderliği kaybetti.

Diagne, Galatasaray'ı da boş geçmedi

Kasımpaşa'nın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, ligde bu sezon 5. maçında da gol atmayı başardı.

Ligin ilk 4 haftasında 6 kez ağları havalandıran Diagne, Galatasaray maçının 76. dakikasında penaltıdan topu filelere göndererek, gol sayısını 7'ye çıkardı.

TBMM Başkanı Yıldırım'dan Galatasaray maçı yorumu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın keyifli geçtiğini söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve Galatasaray'ın 4-1 kazandığı maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Gayet coşkulu, seyirci de oyuncular da maçın hakkını verdiler." dedi.

Kasımpaşalı olduğunu ve Galatasaray'ı tuttuğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Doğrusu benim için biraz farklı bir durum. Kasımpaşalı birisiyim. Galatasaray taraftarıyım. İki arada bir derede kaldım. Bu maçtır. Hayatın sonu değil. Birisi mutlaka kazanacak. Daha sonra kaybeden yine kazanır. Önemli olan maçın kaliteli, centilmence, coşku içinde bir oyunun özelliklerine uygun olarak tamamlanması. Buraya insanlar streslerini atmak, sorunlarını biraz unutmak için geliyor. Çok keyifli bir maç oldu. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Kasımpaşa takımını da centilmence oyunlarından dolayı tebrik ediyorum."

Seyircilerin stada gol görmek için geldiğini aktaran Binali Yıldırım, "Gollü maç, seyircinin beklentisini karşılamak anlamına geliyor. Hangisinin attığından ziyade bol golün görülmesidir." diye konuştu.

Yıldırım, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül Salı günü Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla karşılaşacağını hatırlatarak, "Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Bu da onlar için güzel bir başlangıç ve moral oldu. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde de çok iyi sonuçlar alacak. Buna inanıyoruz. Ülkemiz adına gururumuz olacaklar. Şampiyonlar Ligi'ne 15 kez ile Türkiye'de en çok katılan takım Galatasaray. Bu sefer de inşallah güzel sonuçlar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yağmura rağmen Türk Telekom Stadı'nın zeminini nasıl bulduğunun sorulması üzerine TBMM Başkanı Yıldırım, esprili bir şekilde, "Siyasetin zemini her zaman kaygandır ama ara sıra futbolun zemini de kaygan olabiliyor." değerledirmesinde bulundu.

Yıldırım, hangi futbolcuları beğendiğinin sorulması üzerine ise "O kadar uzmanlığım yok. Adlarını da tam bilmem ama güzel oyun oynadılar. Başkan detaylarını biliyor. Maç sırasında hangi futbolcular gelecek vadediyorsa hepsini bana anlattı." diyerek sözlerini tamamladı.