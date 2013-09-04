Galatasaray kadrosunu UEFA'ya bildirdi

İSTANBUL



Galatasaray'ın yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosu belli oldu.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya futbolcu listesinin bildirildiği kaydedildi.



Galatasaray'da yeni transfer Erman Kılıç'ın yanı sıra Bursaspor'a transferi gündemde olan Kazım Kazım ve kaleci Aykut Erçetin listede yer almadı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'nın Real Madrid, İtalya'nın Juventus ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarıyla B Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı takımın 25 kişilik futbolcu kadrosu şöyle:



Kaleciler: Fernando Muslera, Ufuk Ceylan, Eray İşcan



Savunma: Gökhan Zan, Dany Nounkeu, Aurelion Chedjou, Hakan Balta, Semih Kaya, Emmanuel Eboue, Sabri Sarıoğlu, Albert Riera



Orta saha: Felipe Melo, Hamit Altıntop, Ceyhun Gülselam, Aydın Yılmaz, Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Yekta Kurtuluş, Engin Baytar, Emre Çolak, Nordin Amrabat, Bruma



Forvet: Didier Drogba, Burak Yılmaz, Umut Bulut



Aydın Yılmaz ve Aykut Erçetin'in sözleşmeleri yenilendi



Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, Aydın Yılmaz ile 2+1 yıllık sözleşme yapıldığı, kaleci Aykut Erçetin'in sözleşmesinin ise bir yıl uzatıldığı bildirildi.



Açıklamada, Aydın Yılmaz'a 2013-2014 sezonu için 900 bin dolar sabit transfer ücreti ve 15 bin dolar maç başı ücreti, 2014-2015 sezonu için 1 milyon dolar sabit transfer ücreti ve 15 bin dolar maç başı ücreti ve sözleşmenin uzaması halinde 2015-2016 sezonu için 1 milyon 100 bin dolar sabit transfer ücreti ve 15 bin dolar maç başı ücreti ödeneceği belirtildi.



Sözleşmesi sezon sonuna kadar uzatılan Aykut Erçetin'e ise 500 bin lira sabit transfer ücreti ve 12 bin lira maç başı ücreti ödeneceği kaydedildi.





AA