Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Galatasaray kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Galatasaray'ın yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosu belli oldu.

Galatasaray kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Galatasaray'ın yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosu belli oldu.

04 Eylül 2013 Çarşamba 08:06
756 Okunma
Galatasaray kadrosunu UEFA'ya bildirdi
İSTANBUL

Galatasaray'ın yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya futbolcu listesinin bildirildiği kaydedildi.

Galatasaray'da yeni transfer Erman Kılıç'ın yanı sıra Bursaspor'a transferi gündemde olan Kazım Kazım ve kaleci Aykut Erçetin listede yer almadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'nın Real Madrid, İtalya'nın Juventus ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarıyla B Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı takımın 25 kişilik futbolcu kadrosu şöyle:

Kaleciler: Fernando Muslera, Ufuk Ceylan, Eray İşcan

Savunma: Gökhan Zan, Dany Nounkeu, Aurelion Chedjou, Hakan Balta, Semih Kaya, Emmanuel Eboue, Sabri Sarıoğlu, Albert Riera

Orta saha: Felipe Melo, Hamit Altıntop, Ceyhun Gülselam, Aydın Yılmaz, Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Yekta Kurtuluş, Engin Baytar, Emre Çolak, Nordin Amrabat, Bruma

Forvet: Didier Drogba, Burak Yılmaz, Umut Bulut

Aydın Yılmaz ve Aykut Erçetin'in sözleşmeleri yenilendi

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, Aydın Yılmaz ile 2+1 yıllık sözleşme yapıldığı, kaleci Aykut Erçetin'in sözleşmesinin ise bir yıl uzatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Aydın Yılmaz'a 2013-2014 sezonu için 900 bin dolar sabit transfer ücreti ve 15 bin dolar maç başı ücreti, 2014-2015 sezonu için 1 milyon dolar sabit transfer ücreti ve 15 bin dolar maç başı ücreti ve sözleşmenin uzaması halinde 2015-2016 sezonu için 1 milyon 100 bin dolar sabit transfer ücreti ve 15 bin dolar maç başı ücreti ödeneceği belirtildi.

Sözleşmesi sezon sonuna kadar uzatılan Aykut Erçetin'e ise 500 bin lira sabit transfer ücreti ve 12 bin lira maç başı ücreti ödeneceği kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 04.09.2013 08:08
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Kadrosunu UEFAya Bildirdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ