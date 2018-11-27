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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan deplasmanında

Sarı-kırmızılı ekip, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu 4. maçında Niki Lefkada ile karşılaşacak

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan deplasmanında

Sarı-kırmızılı ekip, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu 4. maçında Niki Lefkada ile karşılaşacak

27 Kasım 2018 Salı 10:25
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan deplasmanında

İSTANBUL

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu 4. maçında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Niki Lefkada'ya konuk olacak.

Lefkada adasındaki Belediye Atletik Merkezi'nde oynanacak maç TSİ 19.00'da başlayacak.

Dört takımın yer aldığı grupta çıktığı 3 maçın 2'sini kazanan 3 takımdan biri olan Galatasaray, averajla ikinci sırada bulunuyor. Yunanistan temsilcisi Niki Lefkada ise yaptığı 3 mücadelede henüz galibiyet alamadı.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 20 sayı farkla 81-61 kazanmıştı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Kadın Basketbol TakımıNiki LefkadaFIBA Kadınlar Avrupa Kupası
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