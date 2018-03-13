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Galatasaray, Kadıköy'de 18 yıldır kazanamıyor

Süper Lig'in 26. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, rakip sahada son 21 maçını kazanamadı.

Galatasaray, Kadıköy'de 18 yıldır kazanamıyor

Süper Lig'in 26. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, rakip sahada son 21 maçını kazanamadı.

13 Mart 2018 Salı 11:14
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Galatasaray, Kadıköy'de 18 yıldır kazanamıyor

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, rakibine karşı deplasmanda galibiyete hasret.

Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 18 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi başaramadı.

Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 21 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 18'i de lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 21 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 6 kez de berabere kaldı.

Kadıköy'de 14 gol attı, 43 gol yedi

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 21 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 43 gole engel olamadı.

Galatasaray, Kadıköy'de çıktığı 21 maçın 11'inde skor üretemezken, 2 müsabakada ise 2 takım da gol atamadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayKadıköyFenerbahçe
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