Galatasaray Josue'yi bekliyor

Galatasaray, geride kalan sezonu Bursaspor'da kiralık olarak geçiren Josue Pesqueira'nın sezon sonuna kadar kiralanması için kulübü Porto ile anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Porto Kulübüne kiralama bedeli ödenmeyeceği, oyuncuya ise 800 bin avro civarında ücret verileceği belirtilirken, Josue'nin bir kaç gün içinde İstanbul'da olmasının beklendiği vurgulandı.

Oyuncunun sezon sonu itibariyle Porto ile olan sözleşmesinin sona ereceği, Portekiz ekibinin Josue'nin sözleşmesini uzattıktan sonra kiraya verme düşüncesi olması nedeniyle geliş tarihinin tam olarak netleşmediği aktarıldı.