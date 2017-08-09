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"Galatasaray'ın yeri Şampiyonlar Ligi"

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takımın yerinin UEFA Avrupa Ligi değil, Şampiyonlar Ligi olduğunu bildirdi.

"Galatasaray'ın yeri Şampiyonlar Ligi"

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takımın yerinin UEFA Avrupa Ligi değil, Şampiyonlar Ligi olduğunu bildirdi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 14:37
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"Galatasaray'ın yeri Şampiyonlar Ligi"

Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulübün aylık resmi yayın organı Galatasaray dergisinin ağustos sayısında yer alan röportajında, çok gol atmasından daha önemlisinin takımın başarısı olduğunu vurguladı.

Futbolun takım oyunu olduğunu anlatan Fransız oyuncu, "İstenilen yere ulaşmak için bir takım olarak hareket edeceğiz ve başaracağız. Ben çok gol atar ve takım başarısız olursa anlamlı olmaz. Önemli olan hem takımın hem de benim başarılı olmam. Şunu da belirteyim; Galatasaray'ın yeri Avrupa Ligi değil, her zaman Şampiyonlar Ligi. Biz takım olarak Şampiyonlar Ligi'ne ulaşmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı. 

Panter sevincinin hikayesi

Gomis, attığı gollerden sonra yaptığı panter sevincinin hikayesini ise şöyle anlattı:

"Marsilya'ya karşı oynadığımız maçtan önce takım arkadaşım Fousseni Diawara ile konuşmuştum. 2006 yılında, Lig Kupası maçıydı. Maçtan önce, 'Gol atarsam nasıl sevineyim?' diye ona sordum. Brezilyalı Dias Dalmedia Alex, 5-1 kazandıkları maçta, attığı bir golden sonra panter sevinci yapmıştı. O da, 'Alex'i hatırladın mı? 5-1 kazandığımız bir Marsilya maçında gol attıktan sonra panter sevinci yapmıştı. Sen de yap.' dedi. Bunu yapabileceğimi söyledim. O maçta gol attıktan sonra ilk kez panter sevinci yaptım ve daha sonra da hep devam ettim."

AA

Anahtar Kelimeler:
Bafetimbi GomisGalatasarayGS
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