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Galatasaray'ın yeni transferi Ndiaye: Kalbimin istediği yerdeyim

Galatasaray'ın yeni transferi Ndiaye, "İngiltere'den isteyen kulüpler oldu ama Galatasaray'ın teklifi geldikten sonra kalbimde sadece Galatasaray vardı. Kalbimin istediği yerdeyim." dedi.

Galatasaray'ın yeni transferi Ndiaye: Kalbimin istediği yerdeyim

Galatasaray'ın yeni transferi Ndiaye, "İngiltere'den isteyen kulüpler oldu ama Galatasaray'ın teklifi geldikten sonra kalbimde sadece Galatasaray vardı. Kalbimin istediği yerdeyim." dedi.

06 Ağustos 2017 Pazar 12:58
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Galatasaray'ın yeni transferi Ndiaye: Kalbimin istediği yerdeyim

İSTANBUL

Galatasaray'ın Osmanlıspor'dan transfer ettiği Badou Ndiaye, sarı-kırmızılı ekibe gelmiş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

GSTV'ye açıklamalarda bulunan Senegalli futbolcu, Galatasaray takımının bir parçası olmaktan son derece mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Menajerinin kendisine teklifi iletmesinin ardından her şeyin çok çabuk geliştiğini anlatan Ndiaye, "İngiltere'den isteyen kulüpler oldu ama Galatasaray'ın teklifi geldikten sonra kalbimde sadece Galatasaray vardı. Kalbimin istediği yerdeyim." dedi.

"Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim"

Badou Ndiaye, Galatasaray'ı seçme sebepleri olarak, forma rekabeti ve takım kalitesini gösterirken, şunları kaydetti:

"Her pozisyon için önemli isimler var. Burada kendimi geliştirebilirim. Kaliteli insanın fazlalığı başarıda rol oynayacaktır. Osmanlıspor'a geldiğimde hedefim Türkiye'de büyük bir takıma gitmekti. Şu anda Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Bu duygularımın tarifi yok. Böyle bir stada çıkacağım ve böyle bir taraftarın önünde oynayacağım için çok mutluyum. Taraftarlarımız kesinlikle merak etmesin. Onlar için mücadele eden, onları mutlu etmek için elinden gelenin en iyisini yapan bir takım görecekler."

Takımın başarısına katkı sağlamak için mücadele edeceğini aktaran Ndiaye, "Defansif orta saha oyuncusuyum ama farklı pozisyonlarda da oynayabiliyorum. Gol atabiliyor, asistler yapabiliyorum. Önemli olan takıma yardımcı olabilmek. Oyunun defansif yönü hoşuma gidiyor. Top kapmayı seven, koşan, mücadele eden bir orta saha oyuncusuyum. Top kaptıktan sonra da kazandığım toplarla ileri çıkmayı seviyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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GalatasarayTransferNdiayeönce Vatan
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