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Galatasaray'ın yeni forması satışa sunuldu

Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği üçüncü forması satışa sunuldu.

Galatasaray'ın yeni forması satışa sunuldu

Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği üçüncü forması satışa sunuldu.

17 Eylül 2018 Pazartesi 13:35
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Galatasaray'ın yeni forması satışa sunuldu

İSTANBUL

Galatasaray Kulübünden, İstanbul'u resmeden yeni formaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Saflığı temsil eden beyaz rengin üzerine İstanbul'un ve Boğaz'ın izlerini yansıtan, 113 yıllık evimizden ilham alınarak Şampiyonlar Ligi için özel tasarlanan formamız taraflarımızın beğenisine sunuldu. Forma, İstanbul ve Türkiye'yi bugüne kadar Avrupa'da en iyi temsil eden kulüp olan Galatasaray'ın şehrin de en köklü futbol kulübü olmasına ithafen tasarlandı. Ayrıca İstanbul'u bu denli merkezine alan ilk forma tasarımlarından biri olmasıyla dikkati çekiyor." ifadeleri yer aldı.

Tasarımda, "İlklerin ve enlerin takımı" yazısı da formanın içine işlendi.

Yetişkin formaları 189.90, çocuk formaları ise 149.90 liradan satışa çıkarıldı.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayForma
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