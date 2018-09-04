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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği nihai kadrosu belli oldu.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği nihai kadrosu belli oldu.

04 Eylül 2018 Salı 16:12
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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Rusya'nın Lokomotiv Moskova, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Schalke 04 takımlarıyla karşılaşacak Galatasaraylılar, UEFA ile yapılan finansal fair-play anlaşması gereği 25 kişilik kadro hakkının 21'ini kullandı.

Galatasaray Kulübünden gönderilen ve UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan 21 kişilik nihai kadroda şu futbolcular yer aldı:

Kaleciler: Fernando Muslera, İsmail Çipe

Defans: Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Ömer Bayram, Yuto Nagatomo

Orta saha: Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Fernando Reges, Sofiane Feghouli, Garry Rodrigues

Forvet: Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Henry Onyekuru, Muğdat Çelik

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar LigiGalatasaray
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