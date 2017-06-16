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Galatasaray'ın sezon başı kamp programı belli oldu

Galatasaray Futbol Takımı'nın 2017-2018 sezonu hazırlık kampı programı belli oldu.

Galatasaray'ın sezon başı kamp programı belli oldu

Galatasaray Futbol Takımı'nın 2017-2018 sezonu hazırlık kampı programı belli oldu.

16 Haziran 2017 Cuma 13:43
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Galatasaray'ın sezon başı kamp programı belli oldu

İSTANBUL 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon çalışmaları kapsamında 19 Haziran Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek olan takım, sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

Geçtiğimiz sezonunun ardından milli takım kamplarına giden oyuncular ise 26 Haziran Pazartesi gününden itibaren takıma katılarak yeni sezon çalışmalarında yer alacak.

Galatasaray Futbol Takımı, 28 Haziran Çarşamba günü yurt dışı kamp çalışması için Slovakya'nın Samorin kentine gidecek. Başkent Bratislava'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alan Samorin'de 8 Temmuz Cumartesi gününe denk kalacak sarı-kırmızılı ekip, bu süre boyunca iki hazırlık maçı yapacak.

Galatasaray, Slovakya kampının ardından İstanbul'a döndükten sonra 13 Temmuz Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayKamp Programı
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